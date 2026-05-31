Effetto Hollywood in Sicilia: cosa sta succedendo

Effetto Hollywood in Sicilia, un vero boom di turisti stranieri e matrimoni vip che sta cambiando l’immagine dell’isola nel mondo tra set e nozze

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La Sicilia è diventata una meta così amata da star internazionali, produzioni televisive e coppie vip che ormai si parla di effetto Hollywood, un fenomeno legato alla crescita del turismo straniero e alla scelta dell’isola come scenario per vacanze, set, matrimoni ed eventi di grande richiamo.

Perché la Sicilia piace sempre di più ai turisti stranieri

Secondo i dati Prometeia riportati da ‘TgCom’, nel 2025 la Sicilia ha superato i 22,5 milioni di presenze turistiche complessive. La parte più significativa è arrivata dall’estero, con quasi 13 milioni di presenze straniere e una crescita del 5,5% rispetto all’anno precedente.

Il dato ha assunto ancora più peso se confrontato con quello del turismo italiano, che si è fermato a circa 10 milioni di presenze, con un calo del 6,3% rispetto al 2024.

L’isola, quindi, ha continuato ad attirare visitatori internazionali, in particolare da quei mercati che associano la Sicilia a un immaginario fatto di paesaggi da sogno, borghi storici caratteristici, luoghi entrati nel racconto audiovisivo globale.

Un ruolo importante è stato attribuito anche alla serie ‘The White Lotus’, che ha contribuito a portare Taormina e altri scorci siciliani nell’immaginario del turismo di fascia alta e il cosiddetto White Lotus Effect, citato anche dalla stampa americana, ha reso l’isola più riconoscibile per il pubblico internazionale e ha rafforzato il legame tra Sicilia e cinema.

Accanto alle produzioni televisive e cinematografiche, hanno pesato le scelte di molte celebrità. Brad Pitt, Jeff Bezos, Michael Jordan, Martin Scorsese, Stanley Tucci, Sting e Madonna sono stati citati tra i nomi legati all’isola per soggiorni, viaggi o frequentazioni più stabili.

Come si legge su TgCom, Giuseppe Polara, responsabile commerciale di Polara,

ha sintetizzato questo richiamo con una frase precisa: “La Sicilia non è semplicemente una meta turistica: è un modo di vivere, un’identità culturale che riesce a parlare al mondo intero”.

Come la Sicilia è diventata l’isola dei matrimoni vip

L’effetto Hollywood ha riguardato anche il settore dei matrimoni, considerando che negli ultimi anni la Sicilia è entrata con maggiore forza nel circuito delle destinazioni scelte per nozze scenografiche, spesso legate a personaggi noti, influencer e ospiti internazionali.

Tra gli esempi ricordati dalle fonti c’è il precedente delle nozze di Chiara Ferragni e Fedez, che anni fa avevano acceso i riflettori su Noto e sulla capacità dell’isola di trasformarsi in palcoscenico per eventi molto seguiti.

Nel 2026 l’attenzione si è spostata anche su Dua Lipa, attesa in Sicilia per le nozze con Callum Turner, e su Aurora Ramazzotti, che avrebbe scelto l’isola per il proprio matrimonio.

Oltre alla bellezza dei luoghi, la scelta sembra essere legata riconoscibilità di scenari come Taormina, Palermo, Noto, Pantelleria e alcune località costiere già presenti nel racconto turistico internazionale.

L’interesse americano verso la Sicilia ha trovato riscontro anche in altri settori. Secondo Sicindustria, l’export siciliano verso gli Stati Uniti vale circa 1,2 miliardi di euro l’anno.

Alcune province hanno registrato incrementi rilevanti nelle esportazioni, con risultati diversi da territorio a territorio. Palermo, Caltanissetta e Messina hanno mostrato crescite importanti, mentre altre aree hanno segnato flessioni.

Ne emerge una Sicilia sempre più esposta allo sguardo internazionale, diventata una destinazione culturale e simbolica sempre più centrale nel Mediterraneo.