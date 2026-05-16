Effetto Coppa America a Napoli: cosa succede con gli affitti

L'effetto della Coppa America 2027 sul mercato immobiliare di Napoli: cosa sta succedendo con affitti e compravendite nel Capoluogo della Campania

Napoli si prepara a ospitare la Coppa America nel 2027, anno in cui l’iconica manifestazione velistica arriverà per la prima volta in Italia. Un evento storico che si ripercuote sul mercato immobiliare del Capoluogo campano, dagli affitti alle compravendite.

L’effetto Coppa America sugli affitti a Napoli

Per capire l’impatto della Coppa America 2027 sul mercato immobiliare, basta dare uno sguardo ai prezzi: l’aumento dei canoni di locazione tra il Lungomare e Posillipo si aggira attorno al 30-40%, a fronte di una continua crescita della richiesta.

Con la manifestazione velica più importante al mondo, serviranno immobili in grado di ospitare sia i team che i tifosi e gli addetti ai lavori: le case affacciate sul campo di regata tra via Orazio, via Partenope e Mergellina sono ambitissime e in alcuni casi sono già state sondate da visitatori di altro profilo.

Come riportato da ‘Il Mattino’, i team e i fondi sono alla ricerca di appartamenti di pregio da affittare per un periodo che va dagli otto ai dodici mesi, anche senza problemi di budget. E la richiesta fa lievitare i prezzi, perché se un appartamento con vista sul Golfo, già costoso, secondo le previsioni di diversi agenti immobiliari potrebbe superare anche la quota di 2.500 euro a settimana.

Francesco Percuoco che si occupa del mercato immobiliare tra Lungomare e Posillipo, ha parlato a ‘Il Mattino’ dell’effetto Coppa America: “Si registra un incremento del 30-40% della richiesta di affitti brevi tra lungomare e Posillipo. Lo stesso incremento riguarda anche i prezzi dei fitti. Siamo stati contattati da fondi statunitensi e francesi che ci hanno chiesto di proporgli immobili di qualità anche tra quelli non presenti sul mercato degli affitti.

Parliamo di case affacciate sul campo di regata. Questi clienti non hanno problemi economici. Ci sono stati richiesti anche interi palazzi in affitto, ma sarà difficile. C’è un boom di richieste di aperture di b&b nelle zone interessate dalla Coppa America più 30% tra Bagnoli, Fuorigrotta e Lungomare”.

Come la Coppa America incide sul mercato immobiliare di Napoli

Oltre agli affitti, la Coppa America si ripercuote anche sulle compravendite degli immobili nel Capoluogo della Campania. Lo stesso Percuoco ha rivelato che c’è chi punta addirittura ad acquistare interi palazzi: “Ci era arrivata una voce su un interesse all’acquisto di palazzi a Napoli prezzi saliranno, in certe aree. Per via Partenope un fitto di 2500 euro a settimana non è inverosimile, nelle settimane clou dell’evento. Anche perché le case sono ampie, lì”.

Un altro agente immobiliare, al quotidiano partenopeo, ha spiegato: “Un immobile che sarebbe stato sul mercato a 3.500 euro – aggiunge un agente immobiliare lo stiamo trattando per 4.500 con pagamento anticipato per un anno, con alcuni statunitensi che arriveranno per la Coppa America. È di 180 metri quadrati, in zona Lungomare“.

Per la prima volta nella storia, l’Italia ospiterà l’America’s Cup, la più importante competizione velica al mondo: l’inizio della 38esim edizione della manifestazione è previsto per il 10 luglio 2027. Le varie imbarcazioni si sfideranno nelle acque del Golfo di Napoli, tra il Lungomare, Castel dell’Ovo e Posillipo, mentre l’area di Bagnoli ospiterà le basi operative dei team, la logistica e le infrastrutture a terra.