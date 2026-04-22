Gli effetti della guerra in Iran sulle vacanze degli italiani: come la crisi in Medio Oriente sta influenzando le scelte in vista dell'estate 2026

La Guerra in Iran influenza l’economia a livello internazionale, con ripercussioni dirette anche in Italia: alle porte della stagione estiva, il conflitto è destinato ad avere effetti sulle vacanze degli italiani, tra prezzi che salgono e il possibile timore di viaggiare all’estero.

Come cambiano le vacanze degli italiani a causa della guerra in Iran

Della questione relativa agli effetti della guerra in Iran sulle vacanze dell’estate 2026 in Italia si è occupato l’ultimo report di Radar Swg. Come riportato da ‘Il Dolomiti’, gli esperti ricercatori hanno spiegato che “quest’anno la pianificazione delle vacanze estive è messa a dura prova dal conflitto in Iran” e “le incertezze sui trasporti aerei e navali e l’incremento nei prezzi dei carburanti sta costringendo gli italiani a ripensare la propria programmazione”.

Oltre la metà degli intervistati (il 57%) ha fatto sapere che il conflitto sta avendo un peso sulla pianificazione delle proprie vacanze estive e tra questi il 29% ha confermato di monitorare con attenzione la situazione in Iran, per cambiare eventualmente i programmi.

La maggior parte degli italiani è consapevole che all’orizzonte c’è un’estate segnata da rincari e disagi, soprattutto sul fronte dei voli e delle prenotazioni. Secondo la ricerca di Radar Swg, l’87% degli intervistati si è detto convinto che il turismo domestico crescerà a discapito dei viaggi all’estero, mentre l’89% ritiene che molto probabile che ci saranno forti aumenti per i prezzi dei voli e dei traghetti.

Tutelarsi diventa così una priorità: il 64% degli italiani sta optando per l’opzione che prevede la cancellazione gratuita last minute, mentre il 47% si affida a un’assicurazione di viaggio completa, percentuale che sfiora il 70% se si prende in considerazione solo chi ha deciso di prenotare un viaggio all’estero.

A livello generale gli esperti autori del report hanno fatto sapere che “il conflitto sta condizionando fortemente le vacanze degli italiani, i quali, tra incertezze e rincari, optano per la massima flessibilità, sia nella scelta delle mete che nella gestione dei programmi”.

Dove andranno in vacanza gli italiani

Le notizie che arrivano dal Medio Oriente stanno alimentando un timore generale che porta tanti italiani a preferire mete domestiche per le vacanze estive del 2026, rinunciando all’estero almeno per quest’anno.

Il 26% degli intervistati ha escluso a prescindere le destinazioni al di fuori dell’Europa e quelle vicine all’area della crisi e il 23% ha dichiarato di essere deciso o di pensare di rimanere in Italia per sentirsi più al sicuro.

A livello di opinioni, il 43% degli italiani è convinto ci siano più persone intenzionate ad andare in vacanza in Italia e il 22%, proprio per questo motivo, pensa sarà ancora più difficile trovare posto nelle destinazioni più gettonate del nostro Paese, dalle località di mare a quelle di montagna, passando per le città d’arte.

Dal report sono emersi altri dati: il 29% degli italiani sta monitorando la situazione in Iran e valuta la possibilità di cambiare programmi; il 13% ha ridotto la durata delle vacanze per poter contenere i costi; il 12% preferisce mezzi di trasporto alternativi all’aereo o alla nave; l’11% ha scelto soluzioni di alloggio o servizi più economici; il 10% posticipato la prenotazione. Il 4%, infine, ha cancellato una prenotazione già fatta.