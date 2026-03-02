Eclissi totale di luna, quando e come vederla in Italia

Il 3 marzo 2026 ci sarà l'eclissi totale di Luna conosciuta come Luna di sangue per il caratteristico colore rosso, visibile in diverse aree del mondo

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

La prossima eclissi totale di luna sarà uno degli appuntamenti astronomici più attesi dell’anno! Il fenomeno darà origine alla cosiddetta Luna di sangue, un evento che si verifica quando il nostro satellite naturale attraversa completamente l’ombra della Terra.

Anche se dall’Italia non sarà possibile osservarla a occhio nudo, l’interesse resta alto: milioni di appassionati seguiranno l’evento attraverso canali ufficiali. Capire quando e come vederla in Italia sarà quindi fondamentale per non perdere uno spettacolo raro e suggestivo.

Quando vedere l’eclissi totale di luna in Italia

L’eclissi si verificherà martedì 3 marzo 2026. In Italia non sarà visibile direttamente perché tutte le fasi principali si svolgeranno in orario diurno, quando la Luna si troverà ancora sotto l’orizzonte. Il satellite sorgerà infatti soltanto intorno alle 18:15, quando il fenomeno si sarà già concluso.

Secondo le previsioni astronomiche, l’ingresso della Luna nella penombra terrestre avverrà alle 9:44 ora italiana. L’eclissi parziale inizierà alle 10:50, mentre la fase totale (quella in cui il disco lunare apparirà completamente immerso nell’ombra della Terra) si verificherà alle 12:04.

La fase totale rappresenterà il momento più atteso, poiché la Luna assumerà una colorazione rosso-bruna. Tale effetto ottico si produrrà perché l’atmosfera terrestre filtrerà la luce solare, deviando verso il satellite le componenti rosse dello spettro luminoso; la Luna non scomparirà quindi nel buio, ma cambierà tonalità, assumendo l’aspetto che ha dato origine al nome popolare di “Luna di sangue”.

Il massimo dell’oscuramento sarà atteso alle 12:33, per poi lasciare spazio alla fase di uscita, che si concluderà alle 15:23.

Poiché tutti questi orari ricadranno durante il giorno, il fenomeno non potrà essere osservato dal territorio italiano. Chi si troverà in Giappone, in parte dell’Australia, in Canada o lungo la costa atlantica degli Stati Uniti potrà invece assistere alla fase totale in diretta naturale.

Dove e come osservare l’eclissi di luna

Dal momento che il fenomeno non sarà visibile nei cieli italiani, l’osservazione avverrà esclusivamente in modalità digitale. Per il pubblico italiano l’unica possibilità sarà quindi seguire la diretta streaming organizzata dagli enti di divulgazione astronomica.

A partire dalle 9:30, il Virtual Telescope Project trasmetterà online l’intero evento, offrendo immagini in tempo reale e commenti scientifici. La trasmissione sarà accessibile gratuitamente attraverso il canale YouTube ufficiale del progetto. Non saranno necessari strumenti particolari: basterà un computer, un tablet o uno smartphone.

Per chi desidererà vivere l’esperienza in modo più coinvolgente, sarà possibile seguire la trasmissione in compagnia di associazioni di astrofili o presso planetari che organizzeranno collegamenti pubblici; in questo modo l’evento diventerà anche un’occasione di approfondimento scientifico.

Le eclissi totali di Luna si verificano soltanto quando Sole, Terra e Luna risultano perfettamente allineati, con il nostro pianeta posizionato tra gli altri due corpi celesti; la configurazione geometrica si presenta durante la fase di Luna piena, ma non ogni plenilunio produce un’eclissi, perché è necessario che l’allineamento sia preciso anche sul piano orbitale.

Dopo il 3 marzo, il calendario astronomico proporrà altre eclissi nei prossimi anni. La prossima pienamente osservabile in Italia in orario serale sarà prevista per il 20 dicembre 2029. Fino ad allora, l’appuntamento del 2026 rappresenterà soprattutto un evento da seguire online.