Tutto quello che c'è da sapere sull'eclissi totale del 2 agosto 2027 già ribattezzata come la più lunga del secolo: ecco dove vederla in Italia

Inizia già il conto alla rovescia per l’eclissi totale del 2 agosto 2027, un evento rarissimo che gli esperti hanno già ribattezzato come “l’eclissi del secolo”. Il fenomeno potrà essere avvistato anche dall’Italia, non nella sua interezza, in determinate zone di mare.

Eclissi totale 2027 in Italia: dove vederla

Durante l’eclissi totale del 2027, in Europa il cono d’ombra della totalità passerà per il Mar Mediterraneo: per questo motivo sarà visibile come parziale da quasi tutto il continente, fatta eccezione per le zone estreme a nord della Scandinavia e della Russia. Come totale sarà osservabile in un’area ristretta del sud della Spagna, da Siviglia allo Stretto di Gibilterra.

In Italia l’eclissi sarà visibile come parziale, con percentuali però molto alte, dall’80% fino ad arrivare al 99% della totalità, a seconda della latitudine; la durata sarà di circa cinque minuti. L’unica zona in cui l’eclissi sarà visibile come totale fa parte del “territorio” italiano, ma si trova in mare aperto al largo di Lampedusa: la piena totalità è prevista intorno alle ore 11.15.

Il fenomeno sarà visibile, sempre con diverse percentuali di totalità, anche da Pantelleria, Siracusa, Agrigento e da alcune zone meridionali della Calabria e della Puglia, dove la durata sarà inferiore ma si annuncia comunque come suggestiva. Per poter vedere un evento simile in Italia bisognerà attendere il 2114: basta già questo dato per capire l’importanza di un fenomeno di tale portate per la nostra epoca.

Il percorso dell’eclissi solare totale del 2 agosto 2927, la più lunga del XXI secolo, inizierà sull’Atlantico, a poca distanza dallo Stretto di Gibilterra, per proseguire verso il Nord Africa, passare per Marocco, Algeria, Tunisia e Libia e arrivare in Egitto, dove ci sarà l’epicentro del fenomeno. Successivamente avanzerà verso l’Arabia Saudita, lo Yemen e la Somalia per poi concludersi in corrispondenza dell’Oceano Indiano.

Il momento clou dell’evento, secondo le previsioni degli esperti, avverrà a Luxor, in Egitto: qui l’oscurità calerà per 6 minuti e 23 secondi, andando ad avvolgere i templi faraonici e regalando così un’esperienza unica e irripetibile.

Come guardare l’eclissi solare: i consigli della NASA

L’arrivo di un’eclissi solare rappresenta sempre un momento atteso e un’esperienza affascinante che potrebbe anche essere rischiosa, qualora non si adottassero le dovute precauzioni del caso. A tal proposito la NASA ricorda che osservare direttamente il sole senza utilizzare alcuna protezione durante l’eclissi, potrebbe causare danni alla vista, in alcune occasioni anche permanenti.

In base al parere degli esperti ci sono diversi modi per potersi godere l’eclissi solare totale senza rischi, a partire dall’utilizzo di occhiali specifici per eclissi solari, dotati di filtri certificati in grado di bloccare i raggi ultravioletti e i loro effetti sugli occhi.

Un altro modo è quello di usare filtri solari regolati per telescopi, binocoli o fotocamere: senza delle protezioni adeguate, infatti, l’utilizzo di queste apparecchiature può risultare dannosi. Esistono anche dei metodi indiretti come il proiettore stenopeico che consente di riprodurre l’immagine del sole su una superficie e osservare l’eclissi senza alcun rischio.

Gli esperti sconsigliano vivamente i metodi fai da te per le eclissi, come l’utilizzo di vetri oscurati, pellicole fotografiche, occhiali da sole e tutti gli altri strumenti artigianali improvvisati che non garantiscono nessuna protezione reale.