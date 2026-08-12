Eclissi di sole quasi completa in Italia: dove sarà maggiore

Eclissi solare del 12 agosto, in Italia sarà quasi completa: scopriamo le percentuali di copertura e gli orari del picco massimo nelle varie città

Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi, mercoledì 12 agosto 2026, si assisterà all’eclissi solare che sarà visibile anche in Italia, con percentuali di copertura molto elevate soprattutto nelle zone del Nord Italia.

Eclissi di sole: le percentuali di copertura nelle città d’Italia

Tra i più “fortunati” d’Italia troviamo i cittadini di Torino, dove la copertura del disco solare raggiungerà il 94% alle ore 20.22; un minuto prima, a Milano, si arriverà al 92%, mentre alle 20.14 a Venezia si vedrà il Sole coperto al 91%.

Al pari di Torino, anche a Genova si assisterà a una copertura del 94% del Sole, picco massimo previsto per le ore 20.22; alle 20.20, invece, da Firenze la percentuale di copertura prevista è del 92%.

Il picco a Roma, indicata di recente come una delle migliori città universitarie al mondo, è atteso per le ore 20.11: si arriverà al 69% della copertura del disco solare. Copertura superiore ad Ancona: il 74%, picco atteso negli stessi istanti in cui avverrà nella Capitale.

Le percentuali scendono andando verso le regioni del Sud: 46% a Napoli con il picco che dovrebbe verificarsi alle 20.02; 28% a Bari alle 19.52; 34% a Palermo alle 20.01 e 17% a Catania elle 19.53. Si ricorda che per poter osservare l’eclissi solare servono occhiali o accessori specifici certificati ISO 12312-2.

Vietato assolutamente guardare l’eclissi a occhio nudo; a tal proposito Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria e medico oculista, ha lanciato un appello alla popolazione, invitando tutti a seguire le regole basilari per osservare il fenomeno in totale sicurezza.

“La salute degli occhi viene prima dello spettacolo – le parole di Nicolò riportate da ‘SkyTg24’ – il 12 agosto non guardate direttamente l’eclissi solare. L’eclissi è un evento di grande fascino, ma non bisogna dimenticare che guardare direttamente il sole può provocare danni gravi e irreversibili alla retina e in particolare alla macula, responsabile della visione centrale”.

E ancora: “Il messaggio che voglio rivolgere ai cittadini è molto semplice, non guardate l’eclissi solare se non con dispositivi certificati, gli occhiali da sole non bastano a proteggere la vista”.

Le fasi dell’eclissi solare del 12 agosto

In totale l’eclissi di sole si svilupperà in cinque fasi: la prima inizia con il contatto tra Sole e Luna, vale a dire quando il disco lunare inizia a coprire il Sole; proseguirà con circa 30 minuti con il satellite che si immergerà sempre di più nel disco solare.

La seconda fase si annuncia come una delle più spettacolari: guardando l’eclissi, ci sarà una sorta di “anello di diamanti”, quando l’ultimo frammento di Sole sarà ancora visibile, verranno prodotti dei fasci di luce intorno alla Luna che sono dovuti anche ai crateri e le valli che segnano proprio il satellite naturale della Terra.

Segue la terza fase, la più attesa, quella della totalità: la Luna coprirà completamente il Sole, anche se la copertura totale al 100% non sarà visibile in alcun punto in Italia; il fenomeno dovrebbe durare poco più di due minuti a seconda del punto di osservazione. Le ultime due fasi porteranno a vedere brillanti “perle di luce” attorno al disco lunare e poi, lentamente, la Luna tornerà a liberare il Sole, con l’eclissi che sarà completamente finita.