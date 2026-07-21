In Italia è in arrivo un'eclissi di sole, prevista per la serata di mercoledì 12 agosto 2026: ecco come e dove vedere l'atteso fenomeno astronomico

L’eclissi di sole in arrivo in Italia si annuncia come il fenomeno astronomico più atteso dell’anno: nel nostro Paese verranno raggiunte percentuali di oscuramento rilevanti, regalando uno spettacolo raro a chi deciderà di ammirarlo.

Quando vedere l’eclissi di sole in Italia

L’eclissi di sole si verificherà mercoledì 12 agosto 2026 a ridosso del tramonto: in Italia sarà parziale e coprirà più del 90% del sole, al pari di quanto succederà anche in Irlanda, Gran Bretagna, Portogallo, Francia, nei Paesi Balcanici, in Nord Africa e in misura minore anche in altre zone dell’Europa, dell’Africa occidentale e del Nord America.

Per via del fatto che l’eclissi di sole parziale del 12 agosto avverrà nel tardo pomeriggio, lo spettacolo offerto non sarà dello stesso livello di un oscuramento in pieno giorno, ma il fenomeno sarà comunque suggestivo. L”inizio dell’evento dovrebbe verificarsi a partire all’incirca dalle ore 19.27 per raggiungere il picco tra le 20.10 e le 20.20 a seconda dal punto di osservazione.

Il professor Paolo De Bernardis, docente di Astrofisica presso l’Università Sapienza di Roma, a ‘FanPage.it’ ha spiegato che chi avrà l’opportunità di viaggiare in Europa, potrà godersi al meglio lo spettacolo totale dell’eclissi di sole: “Potendo viaggiare si potrebbe andare in Islanda oppure in Spagna – ha dichiarato il De Bernardis – in Islanda l’eclissi totale sarà visibile a metà giornata, mentre nella Spagna settentrionale lo sarà nella serata”.

Il docente dell’ateneo romano, inserito nella classifica Censis 2026/2027 delle migliori università italiane, ha inoltre spiegato: “L’ombra della Luna farà il tragitto da Bilbao verso le isole Baleari. Nel Nord Italia coprirà il 90% del Sole, quindi sarà comunque un bello spettacolo. Al Sud un po’ meno, e poi tutto dipende da come sarà il tempo”.

In Spagna l’eclissi avverrà circa un’ora prima del tramonto, con Mercurio e Giove che saranno quindi molto bassi al di sotto di del sole, mentre Venere sarà brillante in alto a Sud-Ovest.

Eclissi di sole in Italia: dove e come osservarla

Il luogo migliore per osservare l’eclissi di sole del 12 agosto 2026 in Italia è Ventimiglia: nella località della Liguria l’oscuramento sarà pari al 94,84%; in generale le regioni del Nord saranno più fortunate rispetto a quelle del Sud e avranno la possibilità di godere del fenomeno quasi nella sua interezza, ma anche nelle zone meridionali lo spettacolo sarà assicurato.

Il consiglio per godersi al massimo l’evento è quello di individuare un luogo di osservazione con l’ovest libero da ostacoli, anche non distante dalla propria città di residenza. Per guardare l’eclissi solare sarà necessario avere dispositivi di protezione per gli occhi, come gli occhialini da eclissi certificati che si possono acquistare nei negozi specializzati di ottica e astronomia.

A tal proposito il professor De Bernardis ha sottolineato che gli occhialini devono essere “molto neri e molto riflettenti”. Lo stesso docente ha spiegato che l’eclissi sarà una grande occasione per fare ricerca e darà modo di raccogliere informazioni preziose.

Tra le conseguenze dell’eclissi ce ne sarà una legata alla temperatura dell’aria: “Basterà un semplice termometro per notare una riduzione di qualche grado, non solo dove ci sarà la totalità dell’eclissi, ma anche in Nord Italia dove si verificherà un oscuramento superiore al 90%. Bloccando temporaneamente il Sole l’aria si raffredda molto velocemente”.