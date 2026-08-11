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Eclissi solare del 12 agosto: dove vederla da Roma a Milano

Dove vedere l'eclissi solare del 12 agosto in Italia: ecco i punti migliori per l'osservazione del fenomeno nelle principali città del nostro Paese

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Eclissi solare

Sale l’attesa per l’eclissi solare del 12 agosto, quando anche in Italia sarà possibile osservare l’evento astronomico caratterizzato da percentuali di oscuramento rilevanti. Scopriamo quali sono i punti migliori per godersi lo spettacolo nelle principali città del nostro Paese.

Dove vedere l’eclissi solare del 12 agosto a Milano e Roma

L’eclissi solare può essere osservata ovunque con le giuste protezioni, ma in città il punto di osservazione può fare tutta la differenza del mondo: a Milano il punto panoramico più gettonato è il parco Monte Stella, la collina artificiale nella zona nord-occidentale del capoluogo lombardo.

Il parco offre una visuale più libera rispetto a molte zone della città e sulla cima è in programma un’osservazione pubblica dell’eclissi guidata da un esperto; come riportato da ‘EventiMilano.it’, l’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 12 agosto, quando un astrofisico accompagnerà il pubblico raccontando ciò che succede in cielo.

A Roma il fenomeno inizierà alle 19.32 e raggiungerà il massimo alle 20.11, per terminare qualche minuto dopo in coincidenza con il tramonto. L’ideale, per godersi al meglio lo spettacolo, è recarsi in un punto con una visuale libera verso nord-ovest: tra i luoghi più adatti si segnalano la Terrazza del Pincio, il Gianicolo, il Giardino degli Aranci, il Parco degli Acquedotti e Monte Mario.

In generale sono ottimi anche molti dei parchi verdi della Capitale, l’importante è posizionarsi in un punto in cui non ci sono alberi o edifici che coprano l’orizzonte; potrebbe essere suggestivo anche scegliere il litorale romano come luogo per osservare l’eclissi.

I luoghi migliori per osservare l’eclissi solare

Diversi gli appuntamenti in Friuli Venezia Giulia: al Castello di San Giusto è in programma una serata speciale dedicata alla contemplazione e alla comprensione del fenomeno: alle 18.30 osservazione guidata a cura degli esperti del Circolo culturale astrofili Trieste sul Bastione Rotondo; alle 19.26 concerto Sonora Lux con il sassofonista Marco Castelli e alle 21.00 conferenza di approfondimento al Museo Winckelmann.

Anche la Toscana si prepara all’eclissi del 12 agosto: a Rosignano Solvay, frazione del comune di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno, il gruppo Astronomia del Museo di Storia Naturale metterà a disposizione telescopi con filtri certificati per osservare il fenomeno in sicurezza in piazza delle Quattro Repubbliche Marinare.

A Torino, per una sera, Superga e la collina diventeranno il punto privilegiato per l’osservazione dell’eclissi da una prospettiva diversa rispetto al centro della città: per l’occasione sono state potenziate le corse di linea dei bus pubblici ed è stata disposto un’apertura straordinaria della storica tranvia a cremagliera Sassi-Superga, con corse ogni ora.

Per quanto riguarda Napoli, al pari di altre città, è bene cercare un luogo senza edifici o rilievi a nord-ovest per godersi al meglio l’eclissi: le aree potenzialmente più favorevoli sono il litorale di Bagnoli e Coroglio, insieme ai punti panoramici di Posillipo con vista aperta sul Golfo.

Si ricorda che non bisogna assolutamente guardare l’eclissi a occhio nudo e per poterla osservare in sicurezza l’eclissi servono occhiali specifici per l’osservazione solare, conformi allo standard ISO 12312-2; non vanno bene i normali occhiali da sole, i vetri anneriti, pellicole fotografiche, vecchie radiografie o filtri improvvisati.

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