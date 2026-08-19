Eclissi di Luna 28 agosto: i posti migliori per vederla in Italia

Stiamo per assistere ad un bellissimo fenomeno astronomico: ecco quali sono i luoghi ideali in Italia per vedere l'eclissi di Luna del 28 agosto 2026

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Solo pochi giorni fa abbiamo alzato lo sguardo verso il cielo per assistere alla suggestiva eclissi di Sole che ha interessato parzialmente anche l’Italia, ma è già tempo di pensare al prossimo fenomeno astronomico. Si tratta stavolta di un’eclissi lunare parziale, che promette uno spettacolo davvero affascinante. Nel corso delle prime ore del giorno di venerdì 28 agosto 2026, la Luna verrà quasi interamente oscurata dal cono d’ombra prodotto dalla Terra, regalando una visione magnifica a tutti gli appassionati di astronomia. Ecco quando e come assistere al fenomeno.

L’eclissi di Luna del 28 agosto in Italia

Il calendario astronomico del 2026 sembra essere davvero molto ricco, in particolar modo per quanto riguarda i fenomeni estivi – quando il cielo è spesso più sereno e le condizioni climatiche consentono di stare all’aria aperta con lo sguardo volto all’insù. Dopo la splendida eclissi di Sole dello scorso 12 agosto, che in Italia è risultata essere solamente parziale (ma comunque estremamente interessante da osservare), ora si avvicina l’eclissi lunare. La data da segnare sull’agenda è quella di venerdì 28 agosto: i più curiosi dovranno mettere la sveglia, perché lo spettacolo andrà in scena nelle primissime ore del mattino, ancor prima che sorga l’alba.

Che cos’è un’eclissi di Luna? Questo fenomeno si verifica quando la Terra si frappone tra il Sole e il nostro satellite nella fase di plenilunio, gettando su quest’ultimo la sua ombra. I raggi solari, dunque, non riescono a raggiungere il disco lunare creando un effetto molto affascinante. Si parla di eclissi totale quando la Luna entra completamente nel cono d’ombra della Terra: in questo caso, per effetto della rifrazione data dall’atmosfera, il satellite apparirà di un colore rossastro molto particolare. Se invece la Luna verrà investita solo in parte dal cono d’ombra terrestre, avremo un’eclissi parziale. Ed è proprio ciò che avverrà il 28 agosto, seppure gli astronomi avvertono che il fenomeno riguarderà quasi tutto il satellite.

Quando e dove vedere l’eclissi di Luna

L’eclissi lunare di venerdì 28 agosto 2026 si verificherà nelle prime ore del mattino, quando in cielo splenderà la Luna piena. L’orario varierà a seconda della posizione geografica dell’osservatore. A Roma, come riporta l’Unione Astrofili Italiani (UAI), il nostro satellite si avvicinerà al cono d’ombra della Terra a partire dalle ore 3:23, per entrarvi alle ore 4:33 (quando avrà inizio l’eclissi parziale). Il culmine del fenomeno verrà raggiunto alle ore 6:13, poco prima del tramonto della Luna: a questo punto il cono d’ombra coprirà quasi interamente il nostro satellite – si avrà una percentuale d’oscuramento del 96%, molto vicino ad un’eclissi totale.

Per quanto riguarda i luoghi migliori da cui assistere all’eclissi lunare, la risposta arriva dal dottor Alessio Zanol sulle pagine di “Fanpage”: “Visto che l’ombra della Terra copre la Luna allo stesso modo per tutti, non c’è un posto migliore di un altro per quanto si vede, conta solo se si vede, perché la Luna tramonta ancora eclissata verso ovest-sudovest e i rilievi da quella parte se la mangiano in anticipo”. Cosa significa? Molto semplicemente, poiché l’eclissi si verificherà solo poche ore prima del tramonto della Luna, nelle zone in cui le montagne si ergono nella direzione in cui il nostro satellite scende dietro la Terra è possibile che il fenomeno non sia visibile. Secondo Fanpage, lo spettacolo sarà solamente parziale in città come L’Aquila, Salerno, Como e Trento. Non ci saranno invece problemi a Roma, Milano, Venezia, Napoli e Bari.