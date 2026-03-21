I milionari in fuga da Dubai comprano ville e attici in Italia

Milionari in fuga da Dubai spostano investimenti verso ville e attici di lusso in Italia con crescente interesse per il mercato immobiliare italiano

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Negli ultimi tempi, una parte degli investitori internazionali che aveva concentrato i propri capitali a Dubai ha iniziato a riorientare le scelte e l’Italia è tra le destinazioni più gettonate.

Dove comprano in Italia i milionari di Dubai

Le tensioni geopolitiche nell’area del Golfohanno spinto alcuni grandi patrimoni a ridurre l’esposizione immobiliare a Dubai e a cercare contesti percepiti come più stabili e in questo scenario, l’Italia ha riconquistato una posizione centrale e ha mantenuto una forte attrattività grazie alla solidità del mercato del lusso e alla qualità del patrimonio immobiliare.

Le città d’arte e le località più esclusive sono tornate a essere punti di riferimento per chi cerca immobili di alto livello. Milano si è confermata tra le mete principali, con operazioni che hanno riguardato attici nel centro storico venduti anche oltre i 20 milioni di euro.

Come riportato sul ‘Corriere della Sera’, anche Firenze e Venezia stanno attraendo investitori interessati a palazzi storici e residenze di pregio. Le scelte degli investitori si adattano rapidamente agli equilibri internazionali, e quando l’attenzione si sposta verso stabilità e valore culturale, il patrimonio immobiliare italiano torna al centro delle strategie globali.

Accanto ai centri urbani, resta forte l’interesse per le destinazioni legate al paesaggio e allo stile di vita. Le ville in Toscana, le proprietà affacciate sul mare in Sicilia e le grandi residenze nel Nord Italia rappresentano asset consolidati per una clientela internazionale; si tratta di immobili che uniscono valore patrimoniale e dimensione culturale, elementi che incidono sempre più nelle scelte di acquisto.

Cosa cercano davvero i milionari in Italia

Le preferenze degli acquirenti si sono orientate verso immobili di fascia alta, con un’attenzione particolare al segmento sopra i 5 milioni di euro. È proprio questo il comparto che ha mostrato maggiore dinamismo, mentre le fasce intermedie hanno risentito negli ultimi anni dell’aumento dei costi di gestione.

Il profilo degli acquirenti è sempre più internazionale. Francesi, britannici e statunitensi figurano tra i principali protagonisti, affiancati da investitori del Nord Europa e da una nuova generazione di imprenditori globali.

A guidare le scelte non è solo il valore economico, ma anche il contesto in cui l’immobile si inserisce: le richieste si concentrano su proprietà uniche, spesso legate alla storia e all’identità dei luoghi. Ville d’epoca, residenze con vista panoramica, attici inseriti in edifici iconici rappresentano le soluzioni più ricercate; in molti casi, gli acquisti sono accompagnati da interventi di ristrutturazione di alto livello, con costi che possono arrivare a diverse migliaia di euro al metro quadrato e che coinvolgono una filiera specializzata.

Un elemento rilevante riguarda anche il ruolo della tecnologia. Negli ultimi anni, il mercato immobiliare di lusso ha integrato strumenti avanzati per analizzare la domanda e individuare potenziali acquirenti. Sistemi basati su intelligenza artificiale hanno consentito di affinare il matching tra offerta e cliente, riducendo i tempi delle trattative e aumentando la precisione delle proposte.

Allo stesso tempo, si è consolidata la possibilità di concludere operazioni a distanza grazie alle visite virtuali e trattative online, già diffuse durante la pandemia, continuano a essere utilizzate soprattutto dagli investitori stranieri, che ha contribuito a rendere il mercato più accessibile e rapido, favorendo una clientela globale.