Il matrimonio di Dua Lipa è a Villa Valguarnera a Bagheria

Grande sorpresa per i fan: Dua Lipa accelera i preparativi del matrimonio in Sicilia e arrivano le prime indiscrezioni sulla location scelta per il ricevimento

Non ci sono più dubbi: Dua Lipa è pronta a fare il grande passo, nella splendida cornice della sua amata Sicilia. La cantante, che ormai da tempo sta organizzando un matrimonio tutto italiano, è riuscita a sorprendere i suoi fan con quello che possiamo considerare un vero e proprio colpo di scena. Le nozze, attese infatti per settembre, sono state anticipate all’ultimo momento e si terranno a giugno, con una serie di grandi eventi che ravviveranno la scena palermitana. Ma dove si sposerà Dua Lipa? Ecco le indiscrezioni sulla location scelta per la cerimonia.

Dua Lipa si sposa a Villa Valguarnera a Bagheria

L’attesa non è neanche iniziata, ma è già (quasi) finita: Dua Lipa ha voluto anticipare il suo matrimonio, previsto originariamente per settembre, cambiando i piani praticamente all’ultimo momento. Come riporta SkyTg24, le nozze si terranno nel weekend dal 5 al 7 giugno 2026, ben tre giorni di festeggiamenti che coinvolgeranno l’intera città di Palermo. Le indiscrezioni, da questo punto di vista, si sono rivelate esatte: già diverse settimane fa, la presenza di Dua Lipa e del suo fidanzato Callum Turner in Sicilia aveva destato qualche sospetto. Che i due fossero in cerca della location per le loro nozze sembrava evidente, ed è ormai certo che la scelta sia ricaduta su Palermo e dintorni.

Il grande evento, che all’improvviso è ormai alle porte, attirerà tantissimi ospiti vip e avrà luogo in diverse location della città. A quanto pare, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto Villa Valguarnera, una splendida dimora settecentesca situata a Bagheria, alle porte del capoluogo siciliano: è qui che dovrebbe svolgersi la cerimonia nuziale, riservata solo ad un ristretto numero di persone. Ma i festeggiamenti si terranno un po’ ovunque, includendo anche il cortile della Galleria d’Arte Moderna (GAM) di Palermo e Palazzo Gangi, uno dei gioielli del centro storico. Per quanto riguarda gli ospiti, Villa Igiea – sede di un hotel di lusso – è già stata completamente riservata per tutto il fine settimana.

I dettagli del matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner

Cosa sappiamo finora sul matrimonio di Dua Lipa? Oltre alla location, sono già diversi i dettagli emersi: l’organizzazione è stata affidata ad Alessandra Grillo, celebre wedding planner che ha nel suo curriculum le nozze di Chiara Ferragni e Fedez a Noto, uno degli eventi più spettacolari del decennio. Un ruolo centrale è poi quello di Donatella Versace, tra le stiliste italiane più note nel mondo. Lei e Dua Lipa sono state avvistate a Palermo nei giorni scorsi, per un sopralluogo a ridosso del matrimonio. La stilista è stata incaricata di realizzare l’abito da sposa della cantante, oltre a seguire da vicino le ultime fasi della preparazione della cerimonia.

Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner sarà un vero e proprio tripudio: per l’occasione, l’artista ha organizzato tantissimi eventi collaterali per intrattenere i suoi ospiti, regalando loro tre giorni sorprendenti alla scoperta della Sicilia. Ci sarà spazio per cene lussuose, visite esclusive in città ed escursioni in yacht, per ammirare la bellezza di Palermo dal mare. E a proposito di ospiti: pare che in lista ci siano grandi nomi dello spettacolo internazionale, tra cui Olivia Dean, Mark Ronson e Charli XCX. Secondo “Repubblica”, dovrebbe essere presente anche Elton John, il quale – stando alle indiscrezioni – avrebbe accettato il ruolo di testimone.