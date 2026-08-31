Dua Lipa ha svelato tutti i suoi luoghi del cuore in Italia
di
Dai ristoranti alle librerie, passando per i bar, i musei e le gelaterie: Dua Lipa ci regala una splendida guida alla scoperta delle bellezze (e delle prelibatezze!) d’Italia. La popstar, reduce dal suo viaggio di nozze proprio nel nostro Paese, ha condiviso con i fan tutti quei luoghi di cui si è innamorata. In occasione del nuovo numero di “Vogue”, che la vede protagonista in copertina, Dua Lipa ha rivelato quali sono i suoi posti del cuore in Italia. Scopriamoli insieme.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Eclissi solare 12 agosto: avviso del ministero su come osservarla
-
Effetto Odissea di Nolan a Favignana: a Lipari scatta la protesta
-
Città più care d'Italia, la nuova classifica dell'inflazione
-
Free flow al posto dei caselli in Italia: su quali autostrade
-
In Italia nasce il Cammino di Francesco che attraversa 6 regioni
-
Diletta Leotta e le foto sull'Etna in eruzione: è polemica
-
I supermercati e i centri commerciali aperti a Ferragosto 2026
-
Mara Venier compra una villa a Fregene e apre le sue porte
-
Perché circa 500 mila polpi saranno liberati in mare in Romagna