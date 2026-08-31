Dua Lipa ha svelato tutti i suoi luoghi del cuore in Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Dai ristoranti alle librerie, passando per i bar, i musei e le gelaterie: Dua Lipa ci regala una splendida guida alla scoperta delle bellezze (e delle prelibatezze!) d’Italia. La popstar, reduce dal suo viaggio di nozze proprio nel nostro Paese, ha condiviso con i fan tutti quei luoghi di cui si è innamorata. In occasione del nuovo numero di “Vogue”, che la vede protagonista in copertina, Dua Lipa ha rivelato quali sono i suoi posti del cuore in Italia. Scopriamoli insieme.