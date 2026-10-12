Anche Dua Lipa sceglie Milano: cambio di residenza in arrivo

Secondo le indiscrezioni, Dua Lipa sarebbe pronta a trasferirsi a Milano: scopriamo quali sono i motivi che si celano dietro il suo cambio di residenza

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Che Dua Lipa sia rimasta affascinata dall’Italia è ormai ben noto: la cantante ha scelto Palermo e dintorni per la sua festa di nozze, quindi ha girato gran parte del nostro Paese durante la luna di miele con il neo sposo Callum Turner. Ora ci sarebbero delle novità all’orizzonte. Pare infatti che Dua Lipa voglia trasferirsi a Milano, acquistando casa e spostando così la propria residenza. I motivi? Secondo le indiscrezioni, ci sarebbero ragioni fiscali dietro questa scelta. Ecco cosa sappiamo.

Dua Lipa si trasferisce a Milano

Grandi novità in arrivo per Dua Lipa: secondo quanto riporta “Vanity Fair”, la cantante avrebbe intenzione di trasferirsi a Milano. Proprio negli ultimi giorni, è stata infatti avvistata nel capoluogo lombardo. Lei stessa ha condiviso diverse foto sul suo profilo Instagram: scatti che la ritraggono mentre passeggia per le vie della città, impegnata a sorseggiare un cocktail o ad assaporare un buon piatto di pasta, ma anche davanti a splendide opere d’arte come il Cenacolo presso il Museo Vinciano. “Milan… such a cool place” – ha scritto come didascalia, una vera e propria dedica d’amore ad un luogo per lei speciale.

Ora Dua Lipa starebbe valutando l’ipotesi di acquistare casa a Milano, dopo aver visitato in lungo e in largo il nostro Paese durante la sua luna di miele. E, come rivela il “Corriere della Sera”, potrebbe addirittura cambiare residenza. Anzi, pare che le pratiche siano già state avviate – dovrebbero concludersi all’inizio del 2027. A quel punto, Dua Lipa non sarebbe più residente a Londra, dove oggi vive assieme a suo marito Callum Turner. Ma cosa si cela dietro questa scelta? Secondo le indiscrezioni, i motivi sarebbero fiscali.

Se infatti la popstar di origini kosovare è rimasta indubbiamente affascinata dall’atmosfera milanese, con i suoi locali alla moda e le sue innumerevoli opportunità di godersi la “dolce vita”, la città le offrirebbe anche un regime fiscale molto vantaggioso. Si tratta della “flat tax”, in vigore dal 2017 per i milionari stranieri che abbiano risieduto all’estero per almeno 9 degli ultimi 10 anni. Spostando la residenza in Italia, per tutti i redditi prodotti all’estero nei futuri 15 anni si applica un’imposta forfettaria di 300mila euro. E Dua Lipa, secondo l’ultimo bilancio disponibile del 2024, avrebbe registrato un utile pari a quasi 22,5 milioni di euro con la sua società britannica Radical Ltd: ne trarrebbe dunque un grande vantaggio.

Gli altri vip stranieri che hanno scelto Milano

Naturalmente, Dua Lipa non è l’unica ad essere attratta da questo regime fiscale su misura per i “paperoni” stranieri. Proprio nelle scorse settimane, si è parlato a lungo del trasferimento di Naomi Campbell: la supermodella ha lasciato Londra e si è spostata a Milano, dove avrebbe acquistato un mega appartamento in zona centrale. Tra gli altri ricchi provenienti dall’estero, spiccano anche diversi imprenditori come Richard Gnodde (vicepresidente di Goldman Sachs), Nassef Sawiris (comproprietario dell’Aston Villa e uomo più ricco d’Egitto), Rolly van Rappard (fondatore della società finanziaria CVC Capital) e Frédéric Arnault (figlio del CEO di LVMH Bernard Arnault).

Tanti sono dunque gli stranieri benestanti che stanno spostando la loro residenza a Milano, per usufruire della “flat tax”. Una scelta che ha un grande impatto sulla città, dal momento che l’arrivo di personaggi dalle notevoli disponibilità economiche sta movimentando il mercato italiano. Basti pensare agli immobili di lusso che finalmente trovano nuovi acquirenti, per non parlare poi degli introiti fiscali (per quanto in forma ridotta) che senza “flat tax” sarebbero probabilmente rimasti in altri Paesi.