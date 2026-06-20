Dua Lipa a Roma con Turner: i luoghi del cuore (anche in Italia)

Prosegue la luna di miele di Dua Lipa e Callum Turner, con tappa a Roma: per l'occasione, la cantante ha svelato quali sono i suoi luoghi del cuore

Dopo un sobrio matrimonio a Londra, in presenza di pochissimi invitati, e dei festeggiamenti in grande stile che si sono protratti per tre giorni nella cornice della Sicilia, ora Dua Lipa e Callum Turner si godono la loro luna di miele. Per il momento, i due innamorati hanno girato il Sud Italia e fatto tappa presso le più note località turistiche di mare, preparandosi per nuove avventure. Ora sono stati avvistati a Roma, meta imprescindibile per scoprire l’atmosfera italiana più autentica. E, per l’occasione, Dua Lipa ha rivelato ai fan un suo interessante progetto attraverso il quale ci racconta i luoghi del cuore che ha visitato intorno al mondo.

Dua Lipa e Callum Turner a Roma per la luna di miele

Viaggio di nozze tutto italiano (almeno finora) per Dua Lipa e Callum Turner: i due neo sposini, che sono convolati a nozze con una cerimonia segreta a Londra, hanno fatto festa grande tra Palermo e Bagheria, sfruttando alcune delle location più esclusive della costa nord-occidentale della Sicilia. E ora si godono un vero e proprio tour all’insegna dell’Italia, alla scoperta dei suoi panorami mozzafiato e dei suoi sapori che conquistano tutto il mondo. Dua Lipa è già stata avvistata a Taormina, dove si è diretta subito dopo il matrimonio, quindi ha toccato le città di Tropea e di Maratea, passando per Napoli e ammirando le splendide viste della Costiera Amalfitana.

Non poteva mancare una tappa a Roma, la bellissima Città Eterna: la cantante e suo marito sono stati paparazzati davanti alla Fontana di Trevi, mentre omaggiavano uno dei simboli della capitale. Poco dopo, loro stessi hanno dato conferma della visita a Roma, condividendo una foto della serata speciale che hanno organizzato presso la Trattoria da Danilo, per assaporare la cucina tradizionale romana. Una cena lontano dalle luci dei riflettori, che tuttavia non è sfuggita al radar dei fan.

I luoghi del cuore di Dua Lipa

In questi giorni di sorrisi e momenti romantici, Dua Lipa non ha dimenticato i tantissimi follower che la seguono sui social. Nonostante si stia godendo la sua luna di miele, l’artista ha scelto proprio questo momento per condividere un progetto cui è molto interessata: si tratta di una guida di viaggi che ha creato in collaborazione con Google Maps e con la piattaforma culturale Service95. La sua idea, chiamata “Dua’s Lists”, non è altro che un contenitore di liste in cui la cantante ha riversato tutti i suoi luoghi del cuore, dalle splendide città d’arte ai bar e ai ristoranti, passando per le librerie e i negozi di dischi che l’hanno colpita.

“Faccio liste e condivido consigli di viaggio con i miei amici da anni. Ora li condivido con voi su Google Maps” – ha raccontato Dua Lipa, come riporta “Tgcom24”. Sono tantissime le “bandierine” che la cantante ha aggiunto alla sua mappa del mondo, rivelando così ai fan quali sono i luoghi che preferisce. Si va dagli angoli più alla moda di Los Angeles ai locali imperdibili di Londra, dalle esperienze gastronomiche nella città di Tokyo ai segreti di Priština, in cui affondano le sue radici. E, tra le tante scelte di Dua Lipa, c’è anche un piccolo pezzetto d’Italia. Si tratta del ristorante “Dal Bolognese” a Milano, che propone cucina tradizionale nel centro storico del capoluogo lombardo. Le tagliatelle al ragù che la cantante ha assaporato qui sono un vero capolavoro.