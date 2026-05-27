Dua Lipa a Palermo con Donatella Versace: matrimonio anticipato

Dua Lipa a Palermo con Donatella Versace per le nozze con Callum Turner: secondo le indiscrezioni l’evento cambia programma e viene anticipato

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Dua Lipa a Palermo con Donatella Versace per gli ultimi preparativi del matrimonio con Callum Turner: secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la popstar sarebbe tornata nel capoluogo siciliano in forma riservata, mentre la data delle nozze sarebbe stata anticipata rispetto al programma iniziale previsto per settembre.

Perché Dua Lipa era a Palermo con Donatella Versace

Il nuovo passaggio di Dua Lipa a Palermo in questi ultimi giorni avrebbe un obiettivo preciso, legato alla fase finale dei preparativi per il matrimonio con l’attore britannico Callum Turner.

La cantante sarebbe arrivata in città insieme a Donatella Versace, amica di lunga data e nome indicato dalle fonti come firma dell’abito da sposa.

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, la cantante avrebbe soggiornato a Villa Igiea, struttura scelta come punto di riferimento per l’organizzazione delle nozze, mentre la visita sarebbe servita a definire alcuni dettagli del vestito e della cerimonia.

Il rapporto tra la popstar e la maison Versace è nato nel corso del tempo, infatti Dua Lipa e Donatella Versace hanno condiviso negli anni campagne, apparizioni pubbliche e di lavoro, vari momenti social, fino a costruire un legame che oggi sembra entrare anche nella dimensione privata della cantante.

Nei giorni del presunto blitz palermitano, la stilista ha pubblicato alcuni scatti della popstar con un miniabito Atelier Versace tempestato di cristalli. La città, intanto, osserva con curiosità crescente un evento che trasforma Palermo in una delle capitali mondane più osservate del momento.

Quando saranno le nozze di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo

Il matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner, secondo le ultime ricostruzioni, sarebbe stato anticipato al primo weekend di giugno, tra il 5 e il 7, dopo una prima ipotesi legata al mese di settembre.

La città scelta è dunque Palermo, che farà da sfondo con alcuni luoghi simbolici della città, con Villa Igiea come base logistica e alcune location del centro storico coinvolte nei festeggiamenti.

La cantante aveva già trascorso un periodo a Palermo con Callum Turner e aveva raccontato sui social il suo affetto per il capoluogo siciliano, tra passeggiate nel centro storico, soste nei locali e immagini che avevano fatto il giro dei fan. Da quella vacanza sarebbe nato un rapporto più forte con la città, oggi al centro di un possibile matrimonio internazionale.

Tra gli spazi citati dalle fonti figurano la Gam, Galleria d’Arte Moderna di Palermo, e Palazzo Gangi, storico edificio nobiliare legato anche alla memoria cinematografica del ‘Gattopardo’.

Alcune indiscrezioni avevano chiamato in causa anche Bagheria, ma le ricostruzioni più recenti hanno riportato l’attenzione sul cuore del capoluogo siciliano.

La lista degli invitati sarebbe riservatissima, come prevedibile per un evento di questo livello. Tra i nomi attesi è comparso quello di Elton John, vicino alla cantante anche per la collaborazione musicale in Cold Heart. Altri ospiti indicati dalle cronache sarebbero Mark Ronson, Charli XCX e Olivia Dean, tutti legati al mondo musicale internazionale.

Al momento, la coppia non ha confermato pubblicamente né la data né il programma. Palermo, intanto, si prepara a gestire l’impatto di un matrimonio così importante, a partire dalle aree attorno alle location, che potrebbero essere interessate da misure speciali, tra limitazioni al traffico e controlli, soprattutto se il programma dovesse confermare cene riservate, spostamenti privati e momenti aperti alla presenza degli ospiti.