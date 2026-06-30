La luna di miele italiana di Dua Lipa e Callum Turner fa impazzire i social: la cantante ha pubblicato una foto a Ischia con la maglia del Napoli

Dopo aver festeggiato il matrimonio in Sicilia, con un mega party blindatissimo che è durato tre giorni, Dua Lipa e Callum Turner si sono concessi una splendida luna di miele in Italia. Tante le mete che i due neo sposi hanno visitato in questi primi giorni d’estate, ammirando le bellezze di città come Tropea, Maratea e Roma. C’è però un luogo che, a quanto pare, ha fatto breccia nel cuore della cantante: si tratta di Ischia, come emerge dal photo dump che lei stessa ha pubblicato su Instagram. E una foto in particolare, nella quale sfoggia la maglia del Napoli, ha fatto impazzire i fan.

Dua Lipa con la maglia del Napoli a Ischia

Un semplice bikini, la maglia del Napoli e un sorriso ammiccante: Dua Lipa conquista il popolo di Instagram con una foto che non poteva certo passare inosservata. La cantante, ormai giunta al termine del suo viaggio di nozze tutto italiano, ha deciso di pubblicare alcuni degli scatti più belli di questi ultimi giorni, lasciando intravedere dettagli intimi di una vacanza che è inevitabilmente finita sotto le luci dei riflettori. Sembra abbastanza evidente che, nel corso della sua luna di miele, Dua Lipa sia rimasta affascinata da una delle nostre più grandi bellezze naturali: l’isola di Ischia.

Nella prima foto condivisa sui social, Dua Lipa indossa la maglia azzurra del Napoli davanti ad uno sfondo meraviglioso, un suggestivo scorcio della baia di San Montano. E se tantissimi fan sono rimasti incantati dalla bellezza della cantante e dal suo omaggio alla città partenopea, appare chiaro come lei sia stata conquistata dall’isola e dai suoi panorami mozzafiato. Tra gli altri scatti pubblicati online, infatti, Ischia è la grande protagonista: si intravedono le sue acque cristalline, gli yacht ormeggiati al largo, alcuni prelibati piatti a base di pesce e persino il famoso cornetto ischitano, uno dei dolci tipici del luogo.

D’altra parte, Dua Lipa aveva già avuto modo di apprezzare Ischia: vi era stata due anni fa, quando si era rifugiata sull’isola per qualche giorno di relax, in un interludio del suo tour mondiale di grandissimo successo. In quell’occasione, aveva alloggiato presso lo stesso hotel che nei giorni scorsi ha accolto la cantante e suo marito durante la loro luna di miele, offrendo la massima privacy ai due neo sposi. Sorpresa dalla bellezza di Ischia, non poteva certo lasciarsi sfuggire l’opportunità di tornarvi: lei e Callum Turner l’hanno scelta come tappa del loro viaggio di nozze, e su Instagram l’artista l’ha descritta come un “paradiso in terra”.

Il viaggio di nozze di Dua Lipa e Callum Turner

Naturalmente, Ischia non è l’unica meta che Dua Lipa e Callum Turner hanno visitato durante la loro luna di miele. Dopo le nozze super segrete a Londra e i festeggiamenti – durati ben tre giorni – tra Palermo e Bagheria, la cantante e suo marito hanno fatto tappa presso alcune delle località più belle d’Italia. Sono stati avvistati a Taormina, a Tropea e a Maratea, per poi aver viaggiato lungo il litorale campano alla scoperta di Napoli e della Costiera Amalfitana. Non poteva mancare un tuffo tra le bellezze di Roma, nonché qualche giorno di relax in Toscana – tra l’Argentario e le Cascate del mulino di Saturnia.