Testimonial d'eccezione per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Dua Lipa sfila in Galleria Vittorio Emanuele II: lo spot è già diventato virale

Elegante e sensuale, Dua Lipa sfila in Galleria Vittorio Emanuele II in frange nere e poi con un mini abito bianco, accompagnato da un morbido pellicciotto scuro: è il nuovo spot pubblicitario delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, realizzato per gli spettatori degli Stati Uniti. La pop star, splendida come sempre, incanta il pubblico parlando in italiano e poi rivolgendosi ai suoi connazionali per ricordare alcune delle atlete femminili in gara ai prossimi Giochi Olimpici. Ma le sorprese non sono finite: Dua Lipa lascia infatti intendere che potrebbe essere una delle stelle della cerimonia d’apertura di Milano-Cortina.

Dua Lipa e lo spot per Milano-Cortina

“Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, ok? Baci” – così esordisce Dua Lipa nello spot realizzato per l’emittente statunitense NBC e il suo servizio di streaming Peacock, parlando in italiano. La cantante, vestita dapprima con un abito nero ricco di frange e trasparenze e poi con un vestitino bianco e un pellicciotto scuro, passeggia in Galleria Vittorio Emanuele II come una qualsiasi di noi, senza attirare l’attenzione e salutando degli amici incontrati per caso. È la pubblicità delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, destinata al pubblico statunitense e lanciata in occasione dell’annuale Thanksgiving Day Parade.

Poi, passando all’inglese, Dua Lipa racconta i Giochi Olimpici e la città che li ospiterà: “Milano, un posto così meraviglioso. E quando arriveranno le Olimpiadi Invernali, lo diventerà ancora di più quando queste donne incredibili saliranno sul palcoscenico mondiale. Lindsey Vonn, impavida. Alysa Liu, aggraziata. Mikaela Shiffrin, storica. E Chloe Kim, leggiadra. Metteranno in scena uno spettacolo incredibile. Le Olimpiadi Invernali saranno fantastiche”. Il suo monologo è non solo un elogio incredibile, ma anche un omaggio alle grandi atlete americane che presto gareggeranno nel nostro Paese.

E in chiusura, una piccola sorpresa per i suoi tantissimi fan: Dua Lipa lancia infatti un indizio che ha mandato tutti in visibilio. “Ci vediamo lì” – ha rivelato in perfetto italiano, forse annunciando così la sua presenza come star alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il suo nome potrebbe dunque comparire tra quelli dei numerosi personaggi di spicco che parteciperanno all’evento più atteso dell’anno – sui quali ancora vige il più rigoroso segreto, a parte qualche eccezione. Ma cosa sappiamo finora sulla cerimonia?

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2026

A dare il via alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina sarà un appuntamento destinato ad entrare nella storia. Per la prima volta in assoluto, infatti, la cerimonia d’apertura si terrà in contemporanea in diverse località d’Italia, dando vita ad uno spettacolo che ricalca questi Giochi Olimpici in versione “diffusa” – ovvero che non saranno concentrati in un unico posto. La data da segnare sul calendario è quella di venerdì 6 febbraio 2026, quando gli atleti sfileranno tra Milano, Cortina, Livigno e Predazzo.

La torcia olimpica, tradizionalmente in viaggio da Atene, arriverà nel capoluogo lombardo e sarà al centro della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, che si svolgerà presso lo stadio di San Siro. Due i bracieri che verranno accesi dalla fiamma olimpica, e che bruceranno per tutta la durata dei Giochi: uno a Milano, all’Arco della Pace, e uno a Cortina, nel cuore di piazza Dibona. Nel corso della cerimonia, un grande palco accoglierà numerosi artisti che si esibiranno in balli e canti, tra effetti speciali spettacolari. I dettagli rimangono ancora top secret, anche se è già stata annunciata la presenza di Matilda De Angelis. Magari, accanto a lei potremo vedere anche Dua Lipa e molte altre star internazionali.