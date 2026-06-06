Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto la Sicilia per festeggiare le loro nozze con amici e parenti e sembra abbiano speso una maxi cifra per la festa

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Palermo si è trasformata per alcuni giorni nel centro della cronaca mondana internazionale. La popstar britannica Dua Lipa e l’attore Callum Turner hanno scelto la Sicilia per celebrare le loro nozze con una serie di eventi esclusivi che hanno attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Dopo il matrimonio civile celebrato in forma privata a Londra, la coppia ha deciso di organizzare una grande festa nel capoluogo siciliano. L’arrivo degli sposi ha trasformato Palermo e Bagheria in un palcoscenico internazionale, tra misure di sicurezza straordinarie, location blindate e curiosità di fan e giornalisti. Oltre all’aspetto glamour dell’evento, però, a colpire sono soprattutto i numeri che riguardano le spese legate all’evento.

La maxi-cifra del party di nozze nozze di Dua Lipa a Palermo

Dopo il matrimonio civile celebrato a Londra presso l’Old Marylebone Town Hall alla presenza di pochi invitati, Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto la Sicilia per i festeggiamenti. L’evento si presta ad essere uno dei più esclusivi degli ultimi tempi e un’ottima vetrina per l’isola. Non esistono dati ufficiali diffusi dagli organizzatori, ma le ricostruzioni pubblicate dal ‘Sole 24 Ore’ permettono di delineare l’ordine di grandezza dell’operazione.

Secondo il giornale economico la spesa diretta sostenuta per il matrimonio potrebbe raggiungere i 3 milioni di euro. A questa cifra andrebbe aggiunto un ulteriore milione circa legato all’indotto generato dall’evento, tra pernottamenti, trasporti, ristorazione, shopping, servizi logistici, allestimenti, sicurezza e attività collaterali.

La stima complessiva arriverebbe quindi fino a 4 milioni di euro. Parte di questo valore deriva dal numero di persone coinvolte. Gli invitati sarebbero circa 300, ma attorno alla cerimonia ruota una macchina organizzativa molto più ampia composta da centinaia di persone. Per Palermo e Bagheria si tratta, quindi, di una vetrina internazionale unica.

Location, invitati e dettagli del matrimonio di Dua Lipa

Per il soggiorno siciliano, Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto l’Hotel Villa Igiea, storico albergo cinque stelle affacciato sul mare di Palermo e considerato uno dei simboli dell’ospitalità di lusso italiana. La coppia soggiorna nella celebre Suite Donna Franca, una delle sistemazioni più prestigiose della struttura. La suite dispone di circa 144 metri quadrati tra soggiorno, sala da pranzo, cabina armadio, terrazza panoramica e vista sul Golfo di Palermo. Secondo le informazioni disponibili, il costo della suite di nozze si aggira intorno a 5 mila euro a notte.

Le celebrazioni si sviluppano in diverse location della Sicilia occidentale. Tra queste figura la Galleria d’Arte Moderna di Palermo, scelta per uno degli eventi privati organizzati durante il weekend. Grande protagonista è anche Villa Valguarnera a Bagheria, considerata una delle dimore nobiliari più affascinanti dell’isola e destinata a ospitare il ricevimento principale. Le misure di sicurezza predisposte per l’occasione sono particolarmente rigorose. Alcune aree della città sono state temporaneamente chiuse al traffico, mentre l’accesso alle location è consentito esclusivamente agli invitati e al personale autorizzato.

Anche la lista degli ospiti contribuisce ad alimentare l’interesse mediatico. Sebbene non esista un elenco ufficiale, tra i nomi più frequentemente citati dalle indiscrezioni figurano Elton John, Mark Ronson, Olivia Dean, Rosée e numerose altre personalità del mondo dello spettacolo internazionale. Una grande curiosità riguarda naturalmente anche l’abito da sposa. Secondo le indiscrezioni più accreditate, Dua Lipa avrebbe scelto una creazione esclusiva firmata da Donatella Versace.