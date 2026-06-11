Dua Lipa e Callum Turner sono ancora in Italia: tappa a Tropea

Dopo le nozze in Sicilia Dua Lipa e Callum Turner sono rimasti in Italia e hanno realizzato una tappa a Tropea dove hanno assaggiato cibo locale

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Dua Lipa e Callum Turner sono ancora in Italia e, dopo i festeggiamenti di nozze che hanno acceso i riflettori internazionali su Palermo e Bagheria, la coppia ha scelto la Calabria per una nuova tappa lontana dal clamore. La popstar britannica e l’attore inglese sono stati infatti avvistati a Tropea, dove hanno trascorso del tempo alla scoperta della città, delle sue bellezze e della sua cucina.

La nuova tappa in Italia di Dua Lipa e Callum Turner dopo le nozze

Dopo il weekend di festeggiamenti, Dua Lipa e Callum Turner non hanno lasciato l’Italia, ma si sono concessi delle giornate di relax nel nostro paese. La scelta è ricaduta sulla città di Tropea, dove i due sono arrivati con discrezione, accompagnati dal personale della sicurezza, e hanno cercato di vivere il soggiorno con privacy. Secondo quanto riportato da ‘SkyTg 24’, la coppia ha soggiornato a Villa Paola, una delle strutture più raffinate della zona, ricavata negli spazi di un antico convento affacciato sul mare.

La selezione della location non sembra essere stata casuale. Villa Paola è una dimora di charme immersa in un contesto panoramico particolarmente affascinante. Durante la serata, i due hanno cenato al ristorante Il Convivio, nel centro storico di Tropea. A confermare la loro presenza è stato il gestore del locale, che, come riporta sempre SkyTg 24, ha raccontato l’arrivo della coppia in modo sobrio e rispettoso.

Anche la scelta del menù ha fatto parlare. Dua Lipa e Callum Turner avrebbero assaggiato alcune specialità del territorio, tra cui “ravioli con ’nduja e cipolla”. La presenza della popstar, però, non è passata inosservata. Alcuni clienti hanno riconosciuto i neo sposi e hanno scattato fotografie, ma senza creare situazioni invadenti.

Nel frattempo, l’attenzione si è spostata anche su un possibile gesto di ringraziamento nei confronti di Palermo. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa, Dua Lipa sarebbe intenzionata a donare libri per sostenere un progetto culturale del Comune. Si parla anche di un secondo dono legato a Callum Turner, ma su questo punto non sono ancora emersi dettagli definitivi.

Le nozze siciliane di Dua Lipa e Callum Turner

La tappa a Tropea arriva dopo giorni di festeggiamenti che hanno trasformato Palermo e Bagheria in uno scenario da matrimonio internazionale. Dua Lipa e Callum Turner avevano celebrato il rito civile a Londra, per poi trasferire in Sicilia la parte più spettacolare delle nozze, con ospiti arrivati da diversi Paesi e una serie di appuntamenti distribuiti nel territorio.

La base del loro soggiorno è stata Villa Igiea, storico hotel di lusso affacciato sul mare di Palermo. La struttura è diventata per alcuni giorni il quartier generale degli sposi e dei loro invitati. Tra le sistemazioni più citate c’è la Suite Donna Franca, uno degli ambienti più prestigiosi dell’albergo, con spazi ampi, terrazza e vista sul Golfo. Il matrimonio ha poi coinvolto altre location di grande impatto, dalla Galleria d’Arte Moderna di Palermo a Villa Valguarnera, a Bagheria, dimora settecentesca scelta come cornice principale della festa.

Accanto ai festeggiamenti, però, non sono mancate le polemiche. Un articolo del Telegraph, in particolare, ha raccontato Bagheria con un riferimento alla mafia giudicato offensivo e riduttivo. La reazione in Sicilia è stata dura, perché molte voci istituzionali e locali hanno contestato l’uso di uno stereotipo considerato dannoso per l’immagine dell’isola.