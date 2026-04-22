Dua Lipa si sposa e il matrimonio è a Palermo: location e rumors

Ormai è ufficiale, Dua Lipa e il fidanzato Callum Turner convoleranno presto a nozze: la cantante ha scelto l'Italia per sposarsi, ecco la location.

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È ancora una volta la Sicilia a conquistare il cuore del jet set internazionale, stavolta preparandosi ad un evento che si preannuncia a dir poco strepitoso: Dua Lipa, infatti, starebbe organizzando il suo matrimonio con Callum Turner nella città di Palermo, che diventerà dunque la location di una cerimonia nuziale della durata di ben tre giorni. Cosa sappiamo finora sui festeggiamenti? Ecco le prime indiscrezioni sulle nozze dell’anno.

Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno a Palermo

È passato pochissimo tempo da quando, ad inizio 2024, Dua Lipa era stata avvistata per la prima volta accanto a Callum Turner: neanche un anno dopo, durante il periodo natalizio, la cantante aveva sfoggiato un meraviglioso anello che ai fan non poteva certo passare inosservato. Da quel momento hanno preso il via le indiscrezioni sul matrimonio, che tuttavia hanno trovato conferma soltanto a luglio 2025, quando Dua Lipa ha rivelato a “Vogue Uk” di essere ufficialmente fidanzata – raccontando anche dei romantici aneddoti sul suo futuro marito. E ora ci siamo quasi: sembra che i preparativi fervano ormai da mesi, perché mancherebbe pochissimo al lieto evento.

La vera sorpresa è la location scelta da Dua Lipa e Callum Turner per le loro nozze. Che la cantante fosse un’amante del Belpaese era già cosa nota, dal momento che in passato è più volte venuta in Italia per le sue vacanze. Ma nessuno si aspettava che proprio qui volesse celebrare il suo matrimonio: stando a quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, Dua Lipa sarebbe stata folgorata dalle bellezze di Palermo e non avrebbe più avuto dubbi sul luogo in cui si terrà la cerimonia nuziale. I primi indizi sono arrivati quando l’artista e il suo fidanzato sono stati avvistati tra le viuzze palermitane, cercando di non farsi notare troppo.

In seguito, la wedding planner scelta per organizzare il matrimonio è approdata sull’isola in diverse occasioni, probabilmente con l’obiettivo di sistemare ogni dettaglio per il grande giorno. Dunque, sembra ormai cosa fatta: le nozze di Dua Lipa si svolgeranno a Palermo, sebbene non sia ancora stata resa nota la location precisa della cerimonia. La data? Secondo le indiscrezioni, saranno ben tre giorni di festa per la giovane coppia di innamorati: il matrimonio dovrebbe tenersi dal 5 al 7 settembre 2026, in un lungo weekend di fine estate all’insegna della gioia e dell’amore.

II retroscena sul matrimonio di Dua Lipa a Palermo e Villa Igiea

Non sono ancora molti i dettagli emersi sul matrimonio italiano di Dua Lipa e Callum Turner, ma il “Giornale di Sicilia” ipotizza già la presenza di molti ospiti internazionali, tra cui grandi star del mondo dello spettacolo. Spunta intanto il nome di una location d’eccezione: si tratta di Villa Igiea, lussuoso hotel 5 stelle ospitato in una residenza storica a picco sul mare. Sembra che la crew di Dua Lipa, impegnata nei preparativi per le nozze, abbia già prenotato un intero piano di suite all’interno del resort, dove a settembre alloggeranno gli invitati vip che parteciperanno al matrimonio.

Ma la cantante non ha intenzione di lasciare che sia il suo entourage a preoccuparsi di ogni dettaglio: secondo alcuni rumors, sarà lei in prima persona ad organizzare gli appuntamenti più importanti che ruoteranno attorno alle nozze, dalle cene e dai pranzi per i suoi ospiti alle gite in barca per ammirare lo splendido panorama siciliano.