Una cerimonia intima a Londra per pronunciare il fatidico sì, e ora grandi festeggiamenti in Sicilia: Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati, ecco i dettagli

Niente nozze in Sicilia, almeno non in senso stretto: Dua Lipa e Callum Turner hanno sorpreso tutti – ancora una volta – sposandosi in gran segreto a Londra, con una cerimonia intima che ha visto coinvolte solo pochissime persone. Ma i festeggiamenti saranno in grande stile, proprio come progettato (e trapelato, almeno in parte) ormai da tempo. Per l’occasione, la coppia arriverà in Italia e si godrà la splendida atmosfera palermitana assieme ai tantissimi ospiti attesi sull’isola. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner a Londra

Si è vociferato per tanto tempo di un matrimonio straordinario in Sicilia, ma Dua Lipa ha nuovamente mandato all’aria ogni pronostico. Dopo aver lasciato credere che le nozze si sarebbero tenute sull’isola, la cantante ha optato per una cerimonia molto più intima e riservata, che si è svolta sabato 30 maggio 2026 a Londra. A rivelarlo è il “Daily Mail”, che racconta qualche dettaglio sul matrimonio super segreto di Dua Lipa e Callum Turner: i due si sono detti “sì” con rito civile presso l’Old Marylebone Town Hall, davanti ad appena 8 persone.

Per l’occasione, lei ha sfoggiato un meraviglioso tailleur bianco avorio con blazer dai bottoni gold e gonna midi asimmetrica, che ricorda moltissimo il look scelto da Bianca Jagger, prima moglie di Mick Jagger, per le loro nozze nel 1971. L’abito da sposa, firmato Schiaparelli, è stato impreziosito da classiche décolleté Louboutin bianche dal tacco alto, da un cappello bianco a tesa larga e da un bouquet di fiori gialli. Callum Turner, anch’egli elegantissimo, ha invece optato per un completo blu navy di Ferragamo, con giacca doppiopetto e camicia e cravatta coordinate.

Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia per festeggiare le nozze Nonostante il matrimonio a sorpresa si sia svolto a Londra, i piani originari non sono andati del tutto all’aria: Dua Lipa e Callum Turner sono ora attesi in Italia per tre giorni di grandi festeggiamenti, che coinvolgeranno la città di Palermo e i suoi dintorni. Dal 5 al 7 giugno 2026, tantissimi ospiti arriveranno sull’isola per celebrare le nozze, i cui dettagli sono stati affidati ad Alessandra Grillo – la wedding planner che ha organizzato anche il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. L’unica cosa certa, al momento, è che molto si è fatto per mantenere il massimo riserbo sulla cerimonia. Addirittura, come rivela il “Corriere”, sarebbero stati fatti firmare dei patti di riservatezza a tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione dell’evento.

Per quanto riguarda le location, al centro dei festeggiamenti dovrebbe esserci Villa Valguarnera, splendida dimora storica situata a Bagheria. Sarà invece a Palermo, in luoghi come la Galleria d’Arte Moderna e Palazzo Gangi, che si terranno gli eventi collaterali pensati per intrattenere gli ospiti (probabilmente oltre 300 persone). Tra questi, ci saranno sicuramente moltissimi vip: in un articolo del “Sun” si parla di nomi importanti dello spettacolo, come Olivia Dean, Mark Ronson, Rosé e Charli XCX, ma anche di personaggi del calibro di Elton John. Accanto alla sposa, invece, sarà presente Donatella Versace. La stilista italiana, che è stata recentemente avvistata proprio insieme a Dua Lipa in un sopralluogo a Palermo, firmerà gran parte dei suoi look nuziali.