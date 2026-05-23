Dove vivono i Pooh, da Roby Facchinetti a Riccardo Fogli

Dalla splendida villa a Bergamo di Roby Facchinetti alla casa in un ex convento in cui abita Dodi Battaglia: scopriamo dove vivono i membri dei Pooh

“Nati” nel 1966 a Bologna, i Pooh sono una delle band italiane più famose di tutti i tempi. Indimenticabili alcuni dei successi che hanno fatto la storia della nostra musica: la loro carriera è costellata di record, a partire da quello di longevità – sono in attività da quasi 60 anni, regalando emozioni incredibili al loro pubblico. La formazione storica, quella che è durata più a lungo tra i vari avvicendamenti, vede tra i suoi membri Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e il compianto Stefano D’Orazio, scomparso nel 2020: Riccardo Fogli, parte della band originaria, se ne era allontanato dopo pochi anni di attività ed è tornato solamente nel 2015. Vediamo insieme dove vivono i membri dei Pooh.

Dove vive Roby Facchinetti dei Pooh

Roby Facchinetti – il cui vero nome è Camillo Ferdinando – è lo storico tastierista dei Pooh, parte della formazione originaria che ha segnato la storia della band. Nato e cresciuto a Bergamo, è qui che affondano le sue radici: nonostante il lavoro lo abbia portato spesso in giro per il mondo, è sempre tornato a “casa” nella sua città natia, dove la famiglia di Roby si è allargata. Grande appassionato di calcio, è un tifoso dell’Atalanta. Non sorprende, dunque, che il cantante abbia scelto di vivere in un luogo che gli permette di respirare la sua passione: ha acquistato ormai molti anni fa una splendida villa nelle vicinanze del Gewiss Stadium, in cui gioca la sua squadra del cuore.

Dove vive Dodi Battaglia dei Pooh

È invece di origini bolognesi Donato “Dodi” Battaglia, chitarrista dei Pooh: anch’egli ha deciso di non allontanarsi dal luogo in cui è nato, stabilendosi con la famiglia in una casa enorme dalle caratteristiche a dir poco peculiari. Come rivelato da “Kronic.it”, Dodi Battaglia ha acquistato un appartamento su tre livelli all’interno di un ex convento, situato nel cuore di Bologna. Qui, a poca distanza dalla casa in cui visse Lucio Dalla e da quella in cui abita ancora oggi Vasco Rossi, il chitarrista ha costruito il suo rifugio assieme alla moglie Paola Toeschi, scomparsa nel 2021. Oltre ad un bellissimo giardino, la casa possiede un seminterrato che custodisce le 80 chitarre (pezzo più, pezzo meno) collezionate da Dodi, tra cui alcune rarità.

Dove vive Red Canzian dei Pooh

Nato nel piccolo paese di Quinto di Treviso, Bruno “Red” Canzian è sempre rimasto profondamente legato al Veneto, e in particolare ai luoghi che lo hanno visto crescere. Per questo, ha deciso di non allontanarsene troppo: nel 1986, all’epoca del suo primo matrimonio con la cantante Delia Gualtiero (da cui ha avuto sua figlia Chiara), ha acquistato una graziosa villa nel borgo di Sant’Elena di Silea, in provincia di Treviso. La casa, in cui oggi abita con l’attuale moglie Beatrice Niederwieser, si trova lungo le sponde del fiume Sile, lo stesso che ha fatto da sfondo alla sua infanzia.

Dove vive Riccardo Fogli dei Pooh

Infine, Riccardo Fogli: frontman e bassista dei Pooh, è nato e cresciuto a Pontedera, cittadina toscana situata in provincia di Pisa. Oggi abita in un piccolo borgo tra le colline e il mare, sempre nella sua terra natia. Si tratta di Campiglia Marittima (prov. di Livorno), un luogo ricco di bellezze naturali che offre un angolo di privacy in cui Riccardo Fogli ha costruito il suo nido d’amore con la moglie Karin Trentini. La sua, come riporta “Idealista”, è una splendida villa immersa nel verde, dalle grandi finestre che rendono gli ambienti luminosi e dagli arredi bianchi, una scelta elegante e raffinata.