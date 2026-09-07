Dove vivono i Me contro Te: tutte le case di Luì e Sofì

Dalla splendida villa in Sicilia al maxi appartamento coloratissimo a Milano: scopriamo quali sono le case dei Me contro Te, dove vivono Luì e Sofì

Si chiamano Luigi Calcagna e Sofia Scalia, ma tutti li conoscono come Luì e Sofì – o, ancora, i Me contro Te. Sono uno dei fenomeni più interessanti del web, coppia sia sul set che nella vita reale: hanno iniziato dalla loro cameretta, registrando video da condividere sui social, e sono riusciti a creare un vero e proprio impero finanziario con i loro personaggi dedicati ai più piccini. Idoli dei bambini, i Me contro Te hanno ormai un seguito di milioni di persone. Scopriamo insieme dove vivono.

L’appartamento di Luì e Sofì a Milano

Nati entrambi a Partinico, piccola cittadina in provincia di Palermo, Luigi Calcagna e Sofia Scalia sono cresciuti in Sicilia, dove avevano immaginato una vita completamente diversa. Lui studiava Farmacia, lei si immaginava già con il camice da medico: ma il destino aveva in serbo ben altro per loro. Nel 2014 sono nati i Me contro Te, con un semplice canale YouTube dove sono stati condivisi i loro primi video. Il successo è arrivato poco dopo, ed è stato travolgente: Luì e Sofì sono diventati tra i personaggi più amati dai bambini.

I Me contro te sono riusciti a sfruttare la loro improvvisa notorietà, approdando anche in tv e al cinema, nonché nel mondo dell’editoria e del merchandising. Addirittura, nel settembre 2026 si sono sposati con un grandissimo evento live: un matrimonio-show che si è celebrato presso l’Unipol Dome di Milano, davanti a migliaia di spettatori paganti. Dove vivono oggi Luì e Sofì? Da tanti anni la coppia ha lasciato la Sicilia, per trasferirsi proprio nel capoluogo lombardo: qui, come riporta “Fanpage”, i due hanno uno splendido appartamento che rispecchia appieno la loro vivace personalità.

Ambienti grandi e luminosi, pareti colorate e tanti gadget che ricordano quelli dei loro video: i Me contro Te utilizzano parte della loro casa come set per le riprese dei contenuti che finiscono sul web, ma spesso “sconfinano” nella zona riservata alla loro vita privata, per mostrare ai fan come vivono. Qui i toni sono più delicati e rilassanti, ma non mancano comunque dettagli che ricordano la loro carriera. L’appartamento è dotato di una grande camera da letto con cabina armadio – interamente occupata da Sofì, tanto che Luì ha trasferito i suoi vestiti nello studio. La zona giorno è elegante e funzionale, con arredi bianchi dove spicca qualche tocco di colore.

Tutte le altre case dei Me contro Te

Sebbene vivano ormai stabilmente a Milano da molti anni, Luì e Sofì possiedono anche una villa a Partinico, la loro città natale. Stando all’indagine condotta da “Affari&Maranza”, i Me contro Te avrebbero un vero e proprio impero immobiliare, in cui spicca questa meravigliosa proprietà siciliana – dotata di ben 18 stanze e tutti i comfort. Per il resto, le case si trovano quasi interamente a Milano: sono di proprietà della Me contro Te Srl, società di cui Luì e Sofì sono soci paritari, che nel 2023 – anno in cui è stata condotta l’analisi – possedeva 37 immobili, di cui 13 appartamenti (le altre sono pertinenze).

Dove si trovano le case dei Me contro Te? La coppia ha investito principalmente nelle zone più moderne della città, nonché le più esclusive: gli appartamenti che hanno acquistato sono a CityLife, a Porta Garibaldi, in Corso Como e nei pressi di piazza Gae Aulenti. Gli immobili sono stati messi a rendita, e pare che dagli affitti Luì e Sofì guadagnino quasi 500mila euro all’anno.