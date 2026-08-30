Dove vivono Ilaria D'Amico e Gigi Buffon: il loro nido d'amore

Sebbene Ilaria D'Amico e Gigi Buffon siano molto riservati, ogni tanto spuntano indiscrezioni sulla loro casa: ecco dove abitano con la famiglia

Galeotta fu la passione per il calcio, che li accomuna da una vita: Ilaria D’Amico, ormai ex giornalista sportiva (da qualche anno ha deciso di dedicarsi ad altro), e Gianluigi “Gigi” Buffon sono una delle coppie più amate del panorama calcistico italiano. Lui, d’altra parte, è una vera e propria leggenda vivente, considerato tra i migliori calciatori della storia mondiale e uno dei portieri più grandi di tutti i tempi. Innamoratissimi, Ilaria e Gigi vivono da tanto tempo in un luogo circondato dalla natura, dove possono lasciarsi alle spalle le luci dei riflettori – anche se alcune indiscrezioni parlano di una nuova casa nella capitale. Ecco dove si trova la loro casa.

La villa di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon a Nizza Monferrato

Entrambi sono sempre stati molto riservati per quel che riguarda la loro vita privata, finita ripetutamente al centro del gossip. Ma qualche indiscrezione spunta sempre: dove abitano Ilaria D’Amico e Gigi Buffon? Una delle poche notizie certe è il legame che i due hanno da tanto tempo con il Piemonte. Lui ha militato per molti anni con la Juventus, diventando dunque di casa a Torino. Ma, forse per cercare un angolo privato dove godere della propria privacy, l’ex portiere bianconero ha scelto di abitare lontano dalla città. Come riporta “Immobiliare”, lui e la D’Amico vivono in una meravigliosa villa immersa nel verde, tra le campagne di Nizza Monferrato, piccolo borgo collinare in provincia di Asti.

Qui, nella rurale cornice del Monferrato, sorge un grande e antico casale che Buffon ha ristrutturato, trasformandolo nel suo rifugio segreto. La casa, per quel poco che è dato sapere, è distribuita su più livelli ed è circondata da un rigoglioso giardino, il quale ospita anche una piscina e un campo da calcio. Qualche foto, condivisa da Gigi e Ilaria sui loro profili social, mostra piccoli scorci degli interni della villa: si notano ampie finestre e tantissima luce naturale, colori neutri e ambienti dalle dimensioni generose. Gli arredi sono classici e si abbinano perfettamente con le travi a vista del soffitto e con il parquet in legno.

Le indiscrezioni sulla casa di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon a Roma

Come già detto, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno sempre cercato di tenere la loro vita privata lontana dalle luci dei riflettori. Non è dunque noto se la coppia viva ancora a Nizza Monferrato, assieme al figlio Leopoldo Mattia nato nel 2016 dal loro amore. Ai tempi dell’addio alla Juventus, Buffon ha deciso di trascorrere le sue ultime stagioni nel Parma, squadra in cui aveva militato da ragazzino. Secondo alcune indiscrezioni, lui e Ilaria avrebbero acquistato, proprio in quel periodo, una casa non lontano dalla città, nei pressi di Casalmaggiore.

Nel 2023, Gigi ha appeso le scarpette al chiodo: in vista del suo saluto al mondo del calcio, si è vociferato della possibilità che l’ex calciatore, insieme alla famiglia, fosse pronto a trasferirsi a Roma. Qui la D’Amico è nata e cresciuta, prima di spostarsi a Milano per cercare fortuna. All’epoca, come si legge su “Repubblica”, i due avrebbero scelto un appartamento a Roma Nord, una zona che ospita già molti vip. Sempre in base alle indiscrezioni, Gigi e Ilaria sarebbero diventati vicini di casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi – prima che questi ultimi si spostassero dal mega attico in affitto alla nuova residenza di Vigna Clara.