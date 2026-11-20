Filippo Magnini e Giorgia Palmaa, sono in attesa di un altro figlio, e hanno scelto di vivere a Milano in un’abitazione accogliente in zona San Siro.

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Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono una coppia affermata del mondo della tv che ha scelto Milano come città in cui vivere. Negli ultimi anni la coppia ha cambiato casa e, nel 2026, ha annunciato l’arrivo di un nuovo figlio. Ecco in quale zona hanno scelto di vivere e che cosa si conosce della loro abitazione.

Dove vivono Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Nel 2025 la coppia Magnini – Palmas ha mostrato sui social alcuni scorci della nuova casa, un attico in cui si è trasferita dopo aver abitato per diversi anni nella zona Sempione. La scelta di cambiare è stata descritta come legata al desiderio di avere più spazio e tranquillità per la famiglia. Filippo Magnini e Giorgia Palmas, quindi, ora vivono a Milano, nel quartiere di San Siro. Le immagini condivise e le ricostruzioni pubblicate da ‘Idealista’ mostrano ambienti luminosi e un arredamento contemporaneo, con pareti chiare e parquet.

La zona giorno comprende un camino e si apre verso una terrazza panoramica, uno spazio all’aperto che offre alla famiglia un luogo in cui rilassarsi. La coppia ha affidato il progetto d’arredo all’interior designer Raffaella Razzini. La nuova abitazione è pensata anche per la famiglia allargata. Palmas è mamma di Sofia, nata nel 2008 da una precedente relazione, e di Mia, nata nel 2020 dal matrimonio con Magnini. Nell’ottobre 2026 i due hanno annunciato di aspettare un bimbo, un maschietto, che dovrebbe nascere nel marzo 2027.

La casa di San Siro si prepara quindi ad accogliere un nuovo componente della famiglia. San Siro è una zona residenziale nella parte occidentale di Milano, conosciuta soprattutto per lo stadio e gli impianti sportivi, ma caratterizzata anche da strade alberate e aree verdi. Anche altri sportivi hanno scelto Milano come base familiare: tra loro ci sono Fabio Fognini e Flavia Pennetta, che hanno raccontato alcuni dettagli della loro abitazione in città.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: storia, famiglia e carriere

La relazione tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas è iniziata nel 2018. I due si sono sposati con rito civile nel 2021 e hanno celebrato le nozze religiose l’anno successivo. La loro vita familiare si è ampliata con la nascita di Mia, mentre Sofia, la figlia maggiore di Palmas, è cresciuta accanto a loro. Nel 2026 la notizia della nuova gravidanza ha aggiunto un altro capitolo alla storia della coppia, che ha raccontato pubblicamente la sorpresa e la felicità per l’arrivo del bambino.

Magnini, nato a Pesaro nel 1982, è stato uno dei principali protagonisti del nuoto italiano. Specialista dello stile libero, ha vinto due titoli mondiali nei 100 metri, nel 2005 e nel 2007, e ha partecipato a quattro edizioni dei Giochi olimpici. Dopo il ritiro dalle gare ha continuato a essere presente nel mondo dello sport e dello spettacolo, partecipando a programmi televisivi e iniziative legate alla sua esperienza. Nel 2025 è stato concorrente di Ballando con le Stelle, dove si è cimentato con la danza in coppia con la maestra Alessandra Tripoli.

Giorgia Palmas, nata a Cagliari nel 1982, ha iniziato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo con i concorsi di bellezza. Nel 2000, poi, si è classificata seconda a Miss Mondo. La notorietà in Italia è arrivata soprattutto con Striscia la Notizia, dove dal 2002 ha fatto parte del cast come velina mora insieme a Elena Barolo. Dopo quell’esperienza ha partecipato a diversi programmi televisivi e nel 2011 ha vinto l’ottava edizione de L’Isola dei Famosi.