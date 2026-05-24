Dove vivono Fabio Fognini e Flavia Pennetta: il loro nido d'amore

Dopo aver vissuto a lungo a Barcellona, Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono tornati in Italia: scopriamo insieme dove si trova la loro nuova casa

Due campioni del tennis, un amore nato proprio sui campi: Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono una delle coppie più belle del mondo sportivo italiano, la loro storia ha regalato moltissime emozioni ai loro fan. Dopo essere stati per anni grandi amici, tra di loro è scattata la scintilla e oggi hanno una splendida famiglia. Entrambi si sono ormai ritirati dal tennis e si dedicano ai figli, pur non rinunciando a qualche “diversivo” – Fabio è stato protagonista di “Ballando con le Stelle” nel 2025. Scopriamo dove abitano Fognini e la Pennetta.

Fabio Fognini e Flavia Pennetta tra Barcellona e Milano

Fabio Fognini è nato a Sanremo e cresciuto nel borgo di Arma di Taggia (prov. di Imperia), mantenendo uno stretto legame con la Liguria che lo ha visto muovere i suoi primi passi nel mondo del tennis. Diventato ben presto un vero campione, oggi è conosciuto come uno dei tennisti più forti nel panorama internazionale, anche dopo il ritiro dai campi nell’estate 2025, annunciato a Wimbledon. Ed è proprio in ambito sportivo che è nato il suo amore con Flavia Pennetta: lei, originaria di Brindisi, è annoverata tra le migliori tenniste italiane di sempre, vincitrice degli US Open nel 2015.

I due, amici già da molto tempo, si sono innamorati a Barcellona, come hanno raccontato in diverse occasioni (tra cui una bellissima intervista a “Verissimo”). È all’ombra della meravigliosa città spagnola che si sono dati il primo bacio, e qui hanno deciso di restare per un po’, costruendo la loro splendida famiglia. Dopo il matrimonio, che si è tenuto nel suggestivo borgo pugliese di Ostuni nel 2016, la coppia è tornata in Spagna e, nel giro di pochi anni, sono arrivati i loro tre figli Federico, Farah e Flaminia. Ma il richiamo dell’Italia si è ben presto fatto sentire, così da qualche tempo Fabio Fognini e Flavia Pennetta si sono trasferiti, lasciando Barcellona e facendo scalo a Milano.

La casa di Fabio Fognini e Flavia Pennetta a Milano

L’atmosfera internazionale e le ottime possibilità scolastiche di Barcellona, che tanto hanno attirato Fabio Fognini e Flavia Pennetta, non possono competere con l’aria di casa. Come rivela “Idealista”, la coppia ha dunque deciso di tornare in Italia e ha scelto la città di Milano come luogo in cui stabilirsi con i figli, sfruttando appieno le tante occasioni che il capoluogo lombardo offre per tre ragazzini in crescita. Ma dove abitano oggi i due ex campioni di tennis? Sebbene entrambi siano piuttosto riservati sulla loro vita privata, nel corso degli ultimi anni si sono concessi di raccontare qualche dettaglio.

In un’intervista a “ViviMilano”, per il “Corriere della Sera”, la Pennetta ha ad esempio svelato che il suo appartamento si trova in zona San Siro, quartiere della periferia ovest di Milano, dove svetta l’omonimo stadio. Ai tempi del loro trasloco, nel 2023, l’ex tennista aveva inoltre raccontato a “Il Giorno” la sua idea di creare un angolo molto particolare: “Abbiamo una nuova casa a Milano, dove sarà la nostra vita futura, con Fabio stiamo facendo una zona dedicata alle coppe più belle… insomma, un archivio della nostra storia”.

Infine, dalle foto che ogni tanto Flavia e Fabio condividono con i fan su Instagram emergono altri dettagli curiosi sulla loro casa milanese. Ci sono spazi ampi e luminosi, caratterizzati da mobili chiari e un bel parquet che dona calore. La cucina è piuttosto grande e funzionale, l’ideale dove trascorrere del tempo in famiglia. E non mancano dettagli di design, come sedie imbottite color panna e librerie incastonate nella parete, per raccogliere libri e ricordi di famiglia.