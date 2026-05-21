Dove vivono Fabio Caressa e Benedetta Parodi: la villa a Milano

Ormai da tanti anni, Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno messo radici a Milano: scopriamo insieme il nido d'amore in cui è nata la loro splendida famiglia

Lui è un telecronista sportivo di grande successo, tra le voci più note del calcio italiano, lei una bravissima conduttrice che fa faville tra i fornelli, grazie alle sue abilità di cuoca: Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono una delle coppie storiche della televisione italiana, molto amati anche sui social. I due si sono conosciuti attorno alla metà degli anni ’90 e tra di loro è nato un grande amore, suggellato dall’arrivo di tre figli – ormai cresciuti, ma ancora parte della quotidianità familiare. Scopriamo insieme dove vivono Fabio Caressa e Benedetta Parodi.

Dove si trova la casa di Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Fabio Caressa è nato e cresciuto a Roma, dove ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo sportivo: dopo gli esordi presso un’emittente televisiva locale, all’inizio degli anni ’90 si è trasferito a Milano per motivi professionali. Ed è qui che, oltre al successo (oggi è uno dei più famosi telecronisti sportivi, voce di Sky in diversi programmi di calcio), ha trovato l’amore. Benedetta Parodi, che è invece nata ad Alessandria, si è ritrovata nel capoluogo lombardo per studiare Lettere moderne. Subito dopo la laurea, è diventata giornalista professionista e ha iniziato a lavorare come conduttrice, trovando però la notorietà in un ambito particolare: la cucina. Tra i fornelli, in effetti, la Parodi ha raggiunto il successo.

Fabio e Benedetta si sono conosciuti nel 1997 alla mensa di Sky, come aveva raccontato Caressa in un’intervista al “Corriere della Sera”, e tra di loro è scattata subito la scintilla. Due anni dopo, il matrimonio: la coppia è senza dubbio una tra le più longeve della televisione italiana, tanto che nel 2019 i due hanno rinnovato i loro voti nuziali con una splendida cerimonia alle Maldive. Insieme, Fabio e Benedetta hanno avuto tre figli: Matilde, Eleonora e Diego. Come rivela “Leggo”, per motivi professionali la famiglia ha deciso di restare a Milano. La coppia ha così acquistato una villetta a poca distanza dalla città, il perfetto compromesso tra comodità e privacy.

La casa di Fabio Caressa e Benedetta Parodi si trova a Milano 2, storico quartiere di Segrate costruito da Silvio Berlusconi negli anni ’70: si tratta di un complesso residenziale circondato dal verde, non lontano dagli studi televisivi – ciò permette ai due giornalisti di coniugare lavoro e famiglia senza troppe rinunce. Entrambi amano mostrare qualche dettaglio della loro sfera più intima sui social, mostrandosi come una famiglia ricca d’amore, seppur lontana da quella stucchevole perfezione tanto amata online.

I dettagli della villetta di Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Pochi anni fa, la villetta in cui vivono Fabio Caressa e Benedetta Parodi è stata rimessa a nuovo, come documentato dalla coppia su Instagram. Ma ciò che rimane intatto è l’atmosfera calda e accogliente che caratterizza ogni ambiente: fulcro della casa è la zona living, e in particolare la cucina. Spaziosa e ben illuminata, è il “regno” di Benedetta, che qui ama trascorrere il suo tempo preparando manicaretti deliziosi. Le sue ricette, ovviamente, sono spesso condivise sui social: possiamo così notare mobili in legno e pareti colorate, che rendono la stanza vivace e familiare.

Anche la zona notte è molto colorata, sebbene le tinte scelte siano più rilassanti, come le pareti azzurre del corridoio che si abbinano perfettamente al parquet chiaro. Gli arredi sono classici e funzionali, con uno stile semplice ed elegante al tempo stesso. Non manca, infine, un angolo verde ricco di piante e fiori, dove potersi concedere qualche momento di pace dopo una lunga giornata di lavoro.