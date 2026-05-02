Dove vivono Emanuel Lo e Giorgia: la casa in stile industriale

Entrambi romani di nascita, Emanuel Lo e Giorgia hanno deciso di restare a vivere nella capitale: scopriamo i dettagli della loro splendida casa

Lei è una delle voci più potenti della musica italiana, lui un ballerino di grande talento, nonché coreografo di successo: stiamo parlando di Giorgia Todrani (conosciuta semplicemente come Giorgia) ed Emanuel Lo Iacono, che formano una splendida coppia nella vita privata. Nonostante la notorietà, entrambi hanno sempre cercato di mantenere una certa riservatezza. Ma sui social, di tanto in tanto, condividono qualche dettaglio della loro vita privata. Scopriamo insieme dove vivono Emanuel Lo e Giorgia.

La casa di Emanuel Lo e Giorgia a Roma

Sia Emanuel Lo che Giorgia Todrani sono nati a Roma, città che ha offerto loro molte possibilità lavorative, ciascuno nel proprio settore. Giorgia ha una voce inconfondibile, talento che ha saputo sfruttare sin dalla più tenera età, diventando ben presto una delle cantautrici italiane più famose di sempre. Emanuel Lo, invece, si è appassionato alla danza da bambino e ha lavorato a lungo sia per la Rai che per Mediaset, sia come ballerino che come coreografo. Oggi è anche uno degli insegnanti di ballo di “Amici di Maria De Filippi”, ruolo che gli ha dato grande notorietà tra i giovanissimi.

Giorgia ed Emanuel Lo si sono conosciuti proprio in ambito professionale, dal momento che lui faceva parte del corpo di ballo per la tournée della cantante che si è svolta nel 2003, con la promozione del suo disco “Ladra di Vento”. Tra di loro è nato un grande amore, che nel 2010 ha portato all’arrivo del loro figlio Samuel. Ancora oggi, la coppia vive a Roma: entrambi hanno deciso di rimanere nella loro città natale, per coniugare la comodità per la vicinanza degli studi televisivi in cui Emanuel Lo lavora e l’esigenza di restare con la famiglia. Come riporta “Il Mattino”, i due hanno un bellissimo appartamento nel quartiere Monteverde, lo stesso dove Giorgia è nata e cresciuta. Si tratta di una zona residenziale situata ad ovest del fiume Tevere, caratterizzata da molti edifici eleganti e di prestigio – vi abita anche Carlo Verdone.

I dettagli dell’appartamento di Emanuel Lo e Giorgia

Sebbene siano entrambi amanti della propria privacy, Emanuel Lo e Giorgia hanno talvolta permesso ai loro fan di “entrare” nella casa in cui vivono, pubblicando sui social alcune foto ricche di dettagli. La coppia ha riversato tanta creatività nell’arredare l’appartamento romano: l’arredamento scelto segue un mix di stili, tra l’industriale e il vintage, per dare un’atmosfera originale ad ogni stanza. Il pavimento è in parquet scuro, che si alterna a zone in cui predomina invece la ceramica. Il living è un grande open space, dove il legno porta un po’ di calore in un ambiente altrimenti di chiara ispirazione industriale. Un tocco di vivacità arriva dalle sedie colorate, che delineano la cucina – sui toni del grigio.

La zona notte resta molto più riservata, ma da qualche raro scatto condiviso online si notano colori chiari e un arredo minimal. Infine, Giorgia ed Emanuel Lo si sono creati un angolo dedicato alle loro passioni: confinante alla zona giorno, divisa solamente da una parete in vetro e ferro, c’è una piccola palestra attrezzata di tutto punto, dove entrambi possono allenarsi quotidianamente. All’esterno, una deliziosa oasi verde ospita un’ampia piscina per trascorrere momenti di spensieratezza durante la stagione più calda.