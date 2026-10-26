Dove vivono Elodie e Franceska Nuredini: il loft a Milano

Prove di convivenza per Elodie e Franceska Nuredini, che a quanto pare ora abitano insieme mentre attendono la fine dei lavori per il loro nuovo lof

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Non hanno ancora festeggiato il loro primo anniversario (anche se dovrebbe mancare davvero pochissimo), ma Elodie e Franceska Nuredini non sembrano avere intenzione di attendere altro tempo: come si evince da alcuni indizi social, le due avrebbero iniziato a convivere ormai da qualche giorno, mentre fervono i lavori di ristrutturazione del loft in cui presto dovrebbero trasferirsi. Al momento, dunque, pare che Elodie e la sua compagna siano nella “vecchia” casa della cantante, in un elegante quartiere di Milano. Ecco cosa sappiamo.

Elodie e Franceska Nuredini vivono insieme

C’è aria di convivenza, per Elodie e Franceska Nuredini: la loro storia d’amore è già arrivata al passo successivo, tanto che le due sembrano ormai abitare insieme sotto lo stesso tetto. Gli indizi arrivano dal profilo social della ballerina, grazie ad alcune foto che non lasciano spazio a molti dubbi. Dal carosello pubblicato su Instagram, si possono notare semplici scene di vita quotidiana che ritraggono le due donne in momenti di intimità, dal risveglio al mattino nel loro letto alla romantica cena a base di pasta e tiramisù.

Sebbene Elodie e Franceska, dopo aver collaborato a lungo sul palco nelle coreografie della cantante, stiano insieme da nemmeno un anno, sono già una coppia molto affiatata e per questo motivo hanno deciso di provare a convivere. Le indiscrezioni sulla loro storia, d’altra parte, le vedrebbero addirittura in procinto di organizzare delle nozze super segrete. Di certo, hanno in progetto di trasferirsi insieme in un nuovo loft attualmente in ristrutturazione: qualche mese fa, le due avevano condiviso qualche scatto di un appartamento ancora completamente sottosopra, annunciando così i lavori in corso nel loro futuro nido d’amore.

Elodie e Franceska Nuredini, tuttavia, sembrano non aver voluto attendere ancora: stando ad alcuni dettagli che si possono carpire da Instagram, le foto pubblicate dalla ballerina in questi primi giorni di convivenza paiono scattate nella vecchia casa della cantante, un lussuoso appartamento di 5 vani situato nel quartiere di San Vittore, una elegante zona residenziale di Milano. Non ci sono conferme, ma le immagini che ritraggono la coppia davanti al divano del soggiorno richiamano alcune foto condivise in passato da Elodie nella casa in cui ha vissuto da quando è giunta nel capoluogo lombardo.

Il nuovo loft di Elodie e Franceska Nuredini a Milano

Dunque, questo inizio di convivenza avrebbe come sfondo il vecchio appartamento di Elodie: probabilmente, le due donne sono ancora in attesa degli ultimi ritocchi al nuovo loft in cui cominceranno ufficialmente la loro vita insieme. Ma cosa sappiamo sul loro futuro nido d’amore? Per il momento, vige il massimo riserbo. Soltanto alcune indiscrezioni di qualche settimana fa, provenienti da “Vanity Fair”, hanno rotto il silenzio: “Tra ristrutturazioni, progetti e arredi da scegliere, la coppia sta costruendo quello che sarà il loro nuovo rifugio”.

L’unico dettaglio certo è che il loft si trova nel cuore di Milano, città che entrambe hanno scelto come loro sede, anche per motivi professionali. Elodie, nata e cresciuta a Roma, vi si è trasferita dopo aver raggiunto il successo con la partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”. Da quel momento, infatti, la sua carriera è decollata ed è diventata una delle cantanti più amate sul panorama musicale italiano.