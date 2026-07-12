Dove vivono Christian Vieri e Costanza Caracciolo: le loro case

Dividendosi tra l'Italia e gli Stati Uniti, la coppia ha due splendidi appartamenti extra lusso: scopriamo dove vivono Christian Vieri e Costanza Caracciolo

Lui è un ex calciatore di grandissimo successo, legato soprattutto alla sua militanza nell’Inter, lei è la donna che gli ha fatto perdere completamente la testa: Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono legati ormai da parecchi anni e insieme hanno avuto due splendide bambine. Oggi si dedicano entrambi principalmente alla famiglia, godendosi la loro vita privata lontana dai riflettori, sebbene ogni tanto i fan abbiano modo di rivederli in tv. Scopriamo quali sono le loro due case da sogno, in giro per il mondo.

L’appartamento a Milano di Christian Vieri e Costanza Caracciolo

Se Christian “Bobo” Vieri ha fatto la storia del calcio italiano e non ha certo bisogno di presentazioni, probabilmente in molti ricorderanno Costanza Caracciolo per quello che è stato il suo incredibile esordio televisivo, risalente al lontano 2008: all’epoca, e per ben quattro edizioni consecutive, è stata una delle Veline di “Striscia la Notizia” accanto a Federica Nargi. In quegli anni, Vieri stava collezionando una lunga serie di flirt che hanno scaldato il gossip per tanto tempo. Ma, dopo le sue relazioni con Elisabetta Canalis e Melissa Satta, è stata proprio la Caracciolo a farlo innamorare perdutamente.

I due si sono sposati nel 2019 con una bellissima cerimonia che si è tenuta a Villa Litta, nel quartiere Affori di Milano, e insieme hanno avuto le figlie Stella e Isabel. Sebbene la coppia sia ormai da tempo lontana dalle telecamere (e dai rotocalchi di gossip), sui loro profili social amano condividere foto della quotidianità vissuta in famiglia. E, naturalmente, i fan possono ammirare qualche scorcio della loro splendida casa milanese, dove Christian Vieri e Costanza Caracciolo si appoggiano al loro rientro in Italia, da quando Bobo ha deciso di vendere la sua lussuosa villa in Toscana.

Stando a quanto riporta il “Corriere della Sera”, la coppia avrebbe scelto un appartamento a Brera, vivace e brioso quartiere nel centro di Milano. La loro casa è arredata in stile moderno e minimal, con toni neutri su cui domina il bianco, per rendere gli ambienti ancora più ampi e luminosi. Grandi specchi e qualche tocco di verde regalano un’atmosfera calda e accogliente, che riflette la personalità di Bobo e Costanza. Il living è caratterizzato da un camino incassato nella parete, attorno al quale ruotano un comodo divano di design, grandi tappeti orientali e arredi eleganti.

La casa da sogno di Christian Vieri e Costanza Caracciolo a Miami

Ormai da tempo, tuttavia, Christian Vieri e Costanza Caracciolo trascorrono gran parte della loro quotidianità lontano dall’Italia: i due hanno deciso di acquistare un lussuoso appartamento in Florida, e più precisamente a Miami. La loro casa, come si legge su “Immobiliare”, si trova all’interno di un moderno grattacielo vista oceano, nei pressi di Miami Beach. Anche in questo caso, la coppia ha optato per un arredamento moderno dalle tonalità neutre, con qualche elemento di design che fa capolino tra le varie stanze.

La zona giorno è destinata ad essere il fulcro della vita di famiglia, con un grande divano e cuscini confortevoli, morbide poltrone, lampade e un bel tavolino da caffè. La cucina è uno dei punti forti della casa: mobili bianchi lucidi attorniano un’isola di marmo, e non è difficile immaginare Christian, Costanza e le loro figlie radunarsi qui la mattina, per condividere una buona colazione. Ma ancora più suggestiva è la terrazza con piscina, da cui si gode di una vista mozzafiato sulla spiaggia di Miami e sull’oceano.