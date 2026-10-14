Dove vivono i tre cantanti de Il Volo: le loro case

Divenuti famosissimi in tutto il mondo, i tre tenori de Il Volo mantengono un profondo legame con le loro origini: scopriamo insieme dove vivono

Le loro voci hanno valicato i confini nazionali, regalando un successo incredibile a tre giovani talenti italiani: stiamo parlando de Il Volo, il gruppo formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Nonostante la notorietà li abbia portati persino oltreoceano, tutti e tre sono ancora profondamente legati alle loro origini e, per questo motivo, non si sono allontanati dai luoghi che hanno dato loro i natali. Scopriamo dove vivono oggi i tenori de Il Volo.

Dove vive Piero Barone

Nato e cresciuto nel piccolo paesino siciliano di Naro, in provincia di Agrigento, è il più grande del trio: Piero Barone, classe 1993, aveva quasi 16 anni quando si è presentato al talent show “Ti lascio una canzone” come solista. Ai provini hanno partecipato anche Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, appena 14enni. Tutti e tre, accomunati da una grande passione per il canto e da voci tenorili, sono stati “accorpati” dal regista Roberto Cenci, che ha deciso di formare un trio dalle indiscusse doti canore. Il resto è ormai storia.

Sebbene il successo abbia spinto Il Volo ad allontanarsi spesso dall’Italia, il loro legame con la terra d’origine è ancora molto forte. Piero Barone, forse il più riservato dei tre, abita ancora a Naro: è qui che si trova la sua famiglia, il rifugio confortevole presso cui torna ogni volta che gli impegni professionali glielo permettono. Come rivela “Today”, la sua casa è disposta su più livelli ed è arredata secondo uno stile moderno, che si concretizza in un total white di grande impatto e nel contrasto con le pareti scure. A quanto si evince da “Il Sussidiario”, Piero avrebbe una casa anche a Bologna, dove si reca spesso per motivi di lavoro.

Dove vive Ignazio Boschetto

Molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata, Ignazio Boschetto è nato a Marsala, in provincia di Trapani. Anch’egli ama tornare nella terra che lo ha visto crescere e muovere i primi passi nel mondo della musica, per trascorrere del tempo insieme alla sua famiglia di origine. A quanto pare, come riporta “Il Sussidiario”, il giovane tenore abita ormai stabilmente a Bologna da molto tempo: qui avrebbe una splendida casa in cui vive con sua moglie Michelle Bertolini e il figlio Gabriele.

Si apprende però sul web che Ignazio possiede altre proprietà immobiliari. Il tenore avrebbe una casa a Marsala, dove si reca nei periodi meno impegnativi a livello professionale, tornando dalla propria famiglia. Inoltre, avrebbe acquistato una splendida villa a Sabaudia, come località delle vacanze. Situata lungo il litorale laziale, è circondata da un ampio giardino ricco di piante, il luogo ideale dove rilassarsi in compagnia degli affetti più cari.

Dove vive Gianluca Ginoble

Gianluca Ginoble, nato e cresciuto a Roseto degli Abruzzi (prov. di Teramo), è senza dubbio il più social dei tre tenori: sbirciando tra le foto del suo profilo Instagram è possibile notare diversi dettagli della sua abitazione, un’incantevole villa a poca distanza dalla costa adriatica. Gianluca ha infatti deciso di acquistare casa proprio accanto a quella della sua famiglia, dove ha trascorso la sua infanzia. Si trova precisamente nella frazione di Montepagano, ed è un vero gioiello.

La villa gode di grande luminosità, grazie alle ampie vetrate che si affacciano sull’esterno. La scelta dei colori è molto contemporanea, con le tonalità scure che dominano sia per i pavimenti che per le pareti. Nel soggiorno spiccano diversi strumenti musicali che fungono da pezzi di arredamento di design. Fuori, c’è un enorme giardino terrazzato con angolo relax, che ospita comodi divanetti da cui ammirare il panorama. La vista, in effetti, mozza il fiato: da qui, lo sguardo si tuffa direttamente nel mare.