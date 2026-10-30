Dove vivono Benji & Fede: il loro ritorno a Modena

Hanno girato il mondo e vissuto in grandi città, ma oggi Benjamin Mascolo e Federico Rossi sono tornati nella loro Modena: ecco dove abitano Benji e Fede

Galeotto fu internet, che nel 2010 permise a due giovanissimi artisti (all’epoca ai capi opposti del mondo, seppur originari della stessa città) di conoscersi e formare virtualmente un sodalizio che si sarebbe rivelato alquanto travagliato, ma non certo fallimentare: Benjamin Mascolo e Federico Rossi, alias Benji & Fede, hanno dato vita al loro duo musicale il cui successo ha travalicato i confini nazionali. Poi l’unione artistica è giunta al termine, ma la loro amicizia è stata ben presto ritrovata. E oggi condividono ancora non solo la passione per la musica, che li ha riavvicinati, bensì anche quella per la loro città natale. Ecco dove vivono i due cantanti.

Dove vive Benjamin Mascolo

Nato a Modena da papà italiano e mamma australiana, Benjamin Mascolo ha trascorso gran parte della sua infanzia e adolescenza nella piccola città emiliana che lo ha visto muovere i primi passi nel mondo della musica. Con la sua famiglia ha viaggiato spesso, e da ragazzo ha trascorso un paio d’anni in Australia per motivi di studio, proprio nel periodo in cui ha conosciuto Federico Rossi. Una volta raggiunto il successo come Benji & Fede, ha avuto la possibilità di girare il mondo, andando a vivere negli Stati Uniti. Per qualche anno, Benjamin si è stabilito a Los Angeles e ha intrapreso una relazione con l’attrice Bella Thorne, al termine della quale è tornato in Italia.

Ad accoglierlo è stata la città di Milano, dove il cantante si è trasferito e ha messo su famiglia. Nel 2023 è convolato a nozze con Greta Cuoghi, da cui ha avuto la figlia Athena. Ma, ancora una volta, Benjamin ha deciso di rivoluzionare la sua vita: nella primavera del 2025 è tornato a Modena, città che gli ha dato tanto. La notizia è arrivata da Instagram, attraverso una foto che vede l’artista circondato da scatoloni, in pieno trasloco. “Ciao Milano, non è colpa tua. È che preferisco la nebbia dell’Emilia al tuo smog, la trattoria coi tortellini al ristorante stellato. I tuoi locali alla moda li ho già visti. Meglio un bar, e gli amici di sempre” – si legge in didascalia.

E poi, una vera e propria dichiarazione d’amore: “Milano, sei brillante, ambiziosa, piena di eventi a cui non vado mai… Ci ho provato prima con Los Angeles, poi con te. Ma va a finire che torno in pianura padana. Non brilla, non grida. Non mostra né il culo né i denti. Ma respira. E io con lei”. Benji e sua moglie non sono molto social e amano la loro riservatezza, quindi non sono trapelati dettagli su quella che è la nuova casa a Modena. Di sicuro, è il loro rifugio dove poter trascorrere attimi di serenità in famiglia e crescere la piccola Athena.

Dove vive Federico Rossi

Anche Federico Rossi è nato e cresciuto a Modena, dove ha iniziato ad appassionarsi alla musica per non lasciarsi sopraffare dal dolore – in tenera età ha affrontato un difficile lutto a seguito della morte di suo fratello Mirko. Molto riservato sulla sua vita privata, in passato ha avuto una relazione con la modella Paola Di Benedetto, con la quale aveva iniziato a vivere a Milano. Poi la storia d’amore si è conclusa, e Federico ha deciso di lasciare la grande città per un luogo dai ritmi più tranquilli, tornando anch’egli nell’Emilia.

È stato lui, in un’intervista congiunta rilasciata da Benji & Fede a “Vanity Fair”, a darne notizia: “Siamo tornati entrambi a vivere a Modena. Ben un anno e mezzo fa, io da sei mesi [l’intervista è di giugno 2026, ndr]. Volevamo riavvicinarci alla natura, ritrovare una serenità che a Milano era più difficile”. Pur avendo un profilo Instagram molto seguito, Federico non ama mettere in mostra la sua sfera più intima. Anche in questo caso, dunque, non abbiamo dettagli sulla sua casa a Modena.