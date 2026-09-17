Dove vivono Andreas Muller e Veronica Peparini: la casa a Roma

Dopo tante fatiche, finalmente Andreas Muller e Veronica Peparini hanno inaugurato il loro nuovo nido d'amore: ecco dove si trova la loro casa

Non hanno lasciato Roma, la città che ha offerto loro tantissime possibilità, ma si sono semplicemente spostati in una casa che possa sopperire al meglio alle nuove necessità di una famiglia allargata: Andreas Muller e Veronica Peparini hanno traslocato qualche tempo fa, inaugurando finalmente il loro nuovo appartamento con vista panoramica, dove convivono arredi moderni ed elementi di design. Andiamo alla scoperta dell’incantevole rifugio in cui vivono Andreas e Veronica.

Dove si trova la nuova casa di Andreas Muller e Veronica Peparini

Il meraviglioso panorama della capitale ha suggellato una romantica storia d’amore, nata contro ogni pronostico: Andreas Muller e Veronica Peparini, che si sono incontrati diversi anni fa per motivi professionali, sono oggi una coppia molto amata dal pubblico. Lei, coreografa e ballerina di grande successo, è nata e cresciuta a Roma. Qui ha costruito la sua carriera, pur studiando e lavorando molto anche all’estero. Lui, nato in Germania da papà tedesco e mamma italiana, si è trasferito da giovane a Fabriano (prov. di Ancona) e ha mosso i suoi primi passi nel mondo della danza, arrivando nella Città Eterna per sfruttare le sue innumerevoli possibilità lavorative.

Le strade di Andreas Muller e Veronica Peparini si sono incrociate più volte: lei è stata la sua insegnante di ballo privatamente, prima che il giovane talento della danza arrivasse sui banchi di “Amici” di Maria De Filippi – dove la Peparini svolge il ruolo di professoressa. Dal 2018 hanno intrapreso la loro relazione, che nel 2024 è stata coronata dalla nascita delle loro due gemelline Penelope e Ginevra e, un anno dopo, dal matrimonio che si è tenuto a Roma. Per diverso tempo, i due hanno vissuto nel cuore della capitale, in un appartamento che è inevitabilmente diventato troppo piccolo quando sono arrivate le gemelle. Così, come Andreas e Veronica hanno raccontato sui loro profili social, è giunta la decisione di acquistare una nuova casa.

La scelta è ricaduta su uno splendido appartamento di generose dimensioni, situato in via Assisi a Roma – proprio accanto alla “Trentanove Peparini”, la scuola di danza aperta da Giuliano Peparini, dove lavorano anche sua sorella Veronica e Andreas. I lavori per mettere a punto la nuova casa sono stati lunghi e impegnativi, ma finalmente è tutto in ordine: nella primavera del 2026, dopo aver venduto il vecchio appartamento, la coppia si è trasferita in quello che è diventato il rifugio della loro bellissima famiglia allargata – ci sono infatti anche Daniele e Olivia, i figli che la Peparini ha avuto con il suo primo marito Fabrizio Prolli.

I dettagli dell’appartamenti di Andreas Muller e Veronica Peparini a Roma

Essendo grandi amanti dei social, Andreas e Veronica hanno condiviso molti dettagli della loro casa su Instagram. Dalle foto e dai video pubblicati, si possono notare ambienti grandi e luminosi, impreziositi da ampie vetrate e da un arredamento moderno, nei toni del beige. L’open space vanta una cucina super elegante con isola e un divano marrone dall’aspetto davvero molto confortevole. Ci sono poi le camere da letto e i bagni, ma il punto forte dell’appartamento è senza dubbio la terrazza panoramica arredata di tutto punto, con pergola bioclimatica per poter vivere anche lo spazio esterno in ogni periodo dell’anno.

Il negozio di Andreas Muller a Roma

Se la casa si trova proprio accanto alla “Trentanove Peparini”, dove i coniugi lavorano come insegnanti di ballo, a non molta distanza c’è anche il nuovo negozio di Andreas Muller, inaugurato lo scorso anno. Si tratta di “OffTime”, uno spazio innovativo dedicato al “mondo nerd”, con area gaming ed enorme esposizione di fumetti, videogiochi e gadget di ogni tipo. Il negozio è situato in via Appia Nuova ed è l’orgoglio del ballerino.