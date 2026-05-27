Dove vivono Aldo, Giovanni e Giacomo: le case del trio comico

Dal teatro al cinema, la loro comicità ha conquistato tutti: scopriamo dove vivono oggi Aldo, Giovanni e Giacomo, quando sono lontani dalle scene

Hanno iniziato la loro attività a Milano, dove ciascuno stava cercando di sbarcare il lunario in maniera diversa, e dopo una lunga gavetta tra locali e cabaret sono diventati il trio comico più famoso d’Italia: stiamo parlando di Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, tre attori di grandissimo successo che hanno fatto la storia del cinema italiano con alcuni dei film record d’incassi al botteghino. Cosa sappiamo sulla loro vita privata? Scopriamo insieme dove vivono oggi Aldo, Giovanni e Giacomo.

Dove vive Aldo Baglio

Cataldo Baglio, divenuto poi famoso con il soprannome di Aldo, è nato a Palermo e qui ha trascorso solo i primissimi anni della sua vita. Con la famiglia, infatti, si è trasferito a Milano quando era ancora piccolino, ed è nel capoluogo lombardo che ha studiato, diplomandosi presso la scuola di mimo-dramma del Teatro Arsenale dove ha conosciuto Giovanni Storti. Nonostante sia praticamente cresciuto in Lombardia, Aldo ha mantenuto un forte legame con la sua terra natia, grazie anche a sua moglie.

L’attore è sposato dal 1996 con la collega Silvana Fallisi, madre dei suoi due figli Caterina e Gaetano: lei è originaria di Buccheri, piccolo borgo siciliano di montagna, incastonato tra gli Iblei in provincia di Siracusa. La famiglia vive ormai da molto tempo a Monza, in una casa che si trova nella zona di San Donato, nella periferia della città. A rivelarlo è stata proprio la Fallisi, nel corso di un’intervista rilasciata a “Il Giorno”. Nel periodo del Covid, tuttavia, lei e Aldo Baglio sono tornati in Sicilia, nella casa di Buccheri che hanno sempre mantenuto. La coppia si divide dunque tra le due realtà, in perfetto equilibrio tra lavoro e vita privata.

Dove vive Giovanni Storti

Milanese doc, Giovanni Storti è nato e cresciuto nel capoluogo lombardo, dove ha studiato al Teatro Arsenale – insieme ad Aldo Baglio – e ha mosso i primi passi in teatro. Da tanti anni è sposato con Annita Casolo, da cui ha avuto le figlie Clara e Mara. Sebbene abbia sempre vissuto a Milano, in una casa situata in zona Paolo Sarpi, ormai da qualche anno ha lasciato la grande città per trasferirsi in una villa immersa nella natura, lontano dal caos e dall’inquinamento. “Per i miei canoni, Milano è degradata. Troppo rumore, troppa furberia e sempre meno civismo e comunità” – ha spiegato Giovanni in un’intervista a “Repubblica”, rivelando così i motivi della sua scelta.

Attualmente abita con la sua famiglia nel borgo di Vignale Monferrato, tra le colline piemontesi in provincia di Alessandria, dove si dedica attivamente alla cura dell’ambiente. In una chiacchierata su Radio Gold, l’attore ha recentemente affermato: “Il Monferrato lo stiamo trattando un po’ male, con le troppe coltivazioni di nocciole che penalizzano la biodiversità e richiedono troppa acqua. Ma è un posto molto bello dove vivere oggi”.

Dove vive Giacomo Poretti

Giacomo Poretti è nato a Villa Cortese, nell’hinterland milanese (all’epoca, tuttavia, era una frazione di Busto Garolfo): appassionato di teatro sin da piccolino, ha cercato per lungo tempo di emergere in teatro, lavorando accanto alla collega Marina Massironi, che è stata sua moglie per diversi anni. Il suo incontro con Aldo e Giovanni è avvenuto però in Sardegna, e più precisamente in un villaggio turistico di Cala Gonone dove tutti e tre si sono ritrovati a lavorare. Del trio, Giacomo è l’unico rimasto a vivere a Milano, città per cui spende tutto il suo impegno – nel 2010 è stato anche insignito dell’Ambrogino d’Oro.

Sposato con Daniela Cristofori, da cui ha avuto suo figlio Emanuele, oggi Giacomo Poretti abita con la sua famiglia nel prestigioso quartiere di Porta Romana, situato nella zona sud-est della città, a poca distanza dal Teatro Oscar che dirige dal 2019. Vi si è stabilito più di 30 anni fa, come ha raccontato lui stesso a “ViviMilano”, per il “Corriere della Sera”. L’attore ha rivelato: “Milano mi ha dato tutto, il lavoro e la famiglia, è una città affascinante, signorile, accogliente: qui ho conosciuto molte persone di valore, davvero attente al sociale, qui sono nati tanti teatri d’avanguardia. Senza Milano, Aldo, Giovanni e io saremmo niente”.