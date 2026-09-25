Dove vive Zucchero Adelmo Fornaciari: la sua tenuta nel verde

Ormai da molti anni, Zucchero vive in una splendida tenuta toscana immersa nella natura, circondato dai suoi animali: scopriamo dove si trova

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Lontano dal caos delle grandi città, Adelmo “Zucchero” Fornaciari ha trovato il suo angolo di paradiso nella natura incontaminata della Toscana, dove vive ormai da parecchi anni. Qui, immerso nel verde, ha acquistato un antico mulino che ha sapientemente rimesso a nuovo, trasformandolo in una fattoria che ospita non solo la sua famiglia, ma anche tanti animali da compagnia. Zucchero vi si rifugia ogni volta che può, quando gli impegni professionali non lo costringono lontano da casa. Scopriamo qualcosa in più sulla sua splendida dimora.

La tenuta di Zucchero Fornaciari in Toscana

Nato e cresciuto a Roncocesi, piccola frazione di Reggio Emilia, il cantautore Adelmo Fornaciari si è trasferito più volte con la famiglia, quando era ancora un bambino. Ha trascorso parte della sua infanzia a Forte dei Marmi (prov. di Lucca), per poi giungere a Carrara. Qui ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica, facendo nel frattempo qualsiasi tipo di lavoro per mantenersi. E il suo nome d’arte? A quanto pare, “Zucchero” è il soprannome con cui lo chiamava una delle sue maestre delle elementari.

Ma torniamo alla sua casa: Zucchero abita ormai da molto tempo in Toscana, e più precisamente nella piccola frazione di Casa Corvi, nel borgo di Pontremoli (prov. di Massa-Carrara). Qui, nel cuore verde della Lunigiana, sorge una tenuta davvero meravigliosa. Si tratta di Lunisiana Soul – che tradotto significa “anima della Lunisiana” – e il nome è una simpatica combinazione di Lunigiana e Louisiana, terra del suo amato soul. Come rivela “Idealista”, Zucchero ha scelto questo angolo immerso nella natura per ritrovare se stesso, dopo un periodo difficile nella sua carriera e nella sua vita privata.

Nei primi anni 2000, il cantautore ha acquistato un vecchio mulino abbandonato e lo ha ricostruito praticamente da zero, dando vita alla sua tenuta toscana. Lunisiana Soul non è solamente la sua casa, ma anche il luogo dove si rifugia per allontanarsi dallo stress dei frenetici ritmi quotidiani che la sua professione gli impone. Qui ha creato anche una fattoria, dove ospita tantissimi animali: pecore, galline, conigli, asini, mucche e persino una bufala – oltre ovviamente al suo caro cagnolone Django. Non manca un laghetto con le trote e un ampio orto, dove Zucchero produce tutto ciò di cui ha bisogno.

Nel corso del tempo, il cantautore ha mostrato qualche dettaglio della sua casa: nella zona giorno dominano le tonalità scure, stemperate da un grande camino che illumina la stanza e – naturalmente – tanti ricordi della sua carriera appesi alle pareti. Non manca uno spazio adibito a sala registrazione, l’ideale per trovare ispirazione e continuare a lavorare anche nel suo “buen retiro” lontano dal resto del mondo.

La casa di Zucchero Fornaciari a Venezia

Se la Toscana è la terra in cui ha deciso di vivere, Zucchero è rimasto profondamente colpito anche da un’altra località. Stiamo parlando di Venezia, meta presso cui ha viaggiato spesso: qui ha comprato un appartamento che, come riporta “Idealista”, potrebbe diventare il suo rifugio dove trascorrere la vecchiaia. Sulla sua casa veneziana, tuttavia, il cantautore è sempre stato molto riservato e non ha lasciato trapelare alcun dettaglio.