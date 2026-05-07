Da sempre legata alla sua città natale, Veronica Gentili vive ancora a Roma: andiamo insieme alla scoperta dello splendido appartamento in cui abita

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Niente lusso sfrenato da esibire sui social, per Veronica Gentili: l’attrice e giornalista italiana, da alcuni anni impegnata alla conduzione de “Le Iene”, ha scelto di mantenere uno stile sobrio anche nella sua vita privata, sulla quale è sempre stata piuttosto riservata. La casa in cui abita, nel cuore di Roma, è il suo rifugio dove potersi rilassare dopo una lunga giornata di lavoro e dedicarsi alle sue passioni. Pur amando molto la sua privacy, Veronica concede spesso ai fan di “entrare” nel suo appartamento, grazie alle foto e ai video che condivide su Instagram. Scopriamo qualcosa in più.

Dove si trova l’appartamento di Veronica Gentili

Nata e cresciuta a Roma, sin da giovanissima Veronica Gentili ha mostrato una notevole inclinazione per la recitazione. Dopo essersi diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, ha debuttato a teatro e al cinema, lavorando per alcuni film di grande successo – tra cui “Come te nessuno mai”, di Gabriele Muccino. Qualche anno dopo, Veronica ha messo in pausa la sua carriera nel mondo dello spettacolo per dedicarsi al giornalismo, iniziando a collaborare con “Il Fatto Quotidiano”. Ma ben presto è tornata alla sua prima passione, approdando anche in tv. Proseguendo su entrambi i binari, oggi la Gentili è una giornalista molto apprezzata, ma anche la conduttrice di successo al timone de “Le Iene” e de “L’Isola dei Famosi”.

Come riporta “Leggo”, Veronica non ha mai lasciato la sua città natale: profondamente legata a Roma e alle sue bellezze, vive ancora nel cuore della capitale, in un appartamento che condivide con i suoi due splendidi gatti – e magari anche con il fidanzato Massimo Galimberti, su cui però la giornalista non ha mai speso alcuna parola per mantenere la propria privacy. Nonostante sia molto riservata, la Gentili apre spesso le porte della sua casa ai follower, mostrando qualche scorcio del luogo in cui abita nelle foto e nei video pubblicati sui social.

I dettagli della casa di Veronica Gentili a Roma

L’appartamento di Veronica Gentili nella capitale, disposto su due livelli, è semplice ma arredato con gusto ed eleganza: gli ambienti, ben illuminati e ariosi, vedono predominare i colori chiari e le nuance più calde, esaltate dal largo uso del legno. La zona living è senza dubbio il cuore della casa, dove la Gentili ama trascorrere il suo tempo libero. Il soggiorno, spesso protagonista delle dirette Instagram della giornalista, è caratterizzato da una splendida libreria e da un grande divano, con complementi dallo stile vintage che donano molta personalità alla casa. Anche la scelta di mantenere un pavimento in graniglia di marmo, in controtendenza rispetto agli attuali gres porcellanati così tanto diffusi, rispecchia il gusto classico di Veronica.

Non può mancare un angolo dedicato alla palestra, ben attrezzata per permettere alla giornalista di allenarsi anche nell’intimità delle sue mura domestiche – sempre in compagnia dei suoi amici a quattro zampe. Ma è il terrazzo a sorprendere tutti: ben curato e arredato in modo da poterne usufruire durante la bella stagione, offre una spettacolare vista sui tetti di Roma. In lontananza si può scorgere persino la cupola di San Pietro, uno scorcio preziosissimo di cui godere in pieno relax.