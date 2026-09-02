Dove vive Vanessa Incontrada: la sua villa nel verde in Toscana

Lontana dal caos e dal traffico, Vanessa Incontrada si gode la sua tranquillità in famiglia: ecco dove si trova la sua splendida villa immersa nel verde

Bellissima, dotata di una simpatia travolgente e di un sorriso che incanta, Vanessa Incontrada è tra i volti più famosi della televisione italiana. Storica presenza fissa di “Zelig”, che ha condotto per tanti anni accanto a Claudio Bisio, la showgirl italo-spagnola ha un fascino magnetico sul piccolo schermo. Ma la notorietà non l’ha affatto cambiata: nella sua Follonica, piccola città toscana dove ha trascorso parte dell’infanzia, è descritta da tutti come una donna gentile, simpaticissima e sempre pronta a donare un sorriso ai suoi fan. Ecco dove vive Vanessa Incontrada.

Dove si trova la villa di Vanessa Incontrada in Toscana

Vanessa Incontrada è nata a Barcellona da papà italiano e mamma spagnola: è cresciuta tra la Spagna e l’Italia, trascorrendo parte della sua infanzia nella piccola cittadina toscana di Follonica (prov. di Grosseto). Qui ha mosso i suoi primi passi come modella e indossatrice, facendosi notare per la sua bellezza e una travolgente simpatia. Per sfruttare al meglio ogni occasione professionale, la Incontrada si è trasferita a Milano in giovane età: qui ha debuttato anche in televisione e al cinema, diventando famosa soprattutto alla conduzione di Zelig, in coppia con Claudio Bisio.

Ma ormai da molto tempo Vanessa ha deciso di lasciare la grande città e tornare nella tranquilla Follonica, a due passi dal mare. La showgirl ha acquistato una splendida villa immersa nel verde, dove vive assieme al suo compagno Rossano Laurini – imprenditore toscano al quale è legata sentimentalmente dal 2007 – e al figlio Isal, oltre che ai suoi amatissimi cagnolini. La casa ha spazio per tutti: ha raccontarlo sono le foto che la Incontrada pubblica di tanto in tanto su Instagram, permettendo ai fan di entrare nella sua sfera più intima. Come riporta il “Mattino”, la villa ha ampie vetrate che lasciano entrare la luce del sole e un bellissimo giardino che la circonda.

Ogni dettaglio racconta di Vanessa: le stanze generose, gli arredi moderni e confortevoli, i toni neutri e rilassanti. Ma anche il grande divano che campeggia nella zona living, tra elementi di design e ricordi di famiglia. Uno degli angoli più vissuti in famiglia è senza dubbio la cucina, il perfetto mix tra contemporaneità e tradizione, con deliziosi dettagli in stile shabby chic. Ciò che non passa inosservato è però un prezioso cimelio storico: si tratta di una Vespa Special blu, conservata gelosamente dalla Incontrada e spesso protagonista di qualche ricordo social.

Il negozio di Vanessa Incontrada a Follonica

Il legame di Vanessa Incontrada con la città di Follonica è molto più profondo di quanto possa apparire a prima vista: qui ha frequentato le scuole elementari, prima di tornare in Spagna e riaffacciarsi in Italia soltanto all’inizio della sua carriera. Sentendosi molto vicina agli abitanti di questo grazioso borgo di mare, la showgirl ha anche aperto un negozio di abbigliamento femminile, che in passato ha gestito in prima persona. Il “Besitos” – questo il nome scelto per il suo negozio – oggi esiste solamente online. Ma al suo posto c’è un’altra attività di famiglia. Si tratta di “Incontrada per Voi”, aperto nel 2024 dal papà di Vanessa e dalla sua compagna: qui si vendono bigiotteria, accessori e idee regalo di artigianato locale, come riporta il “Mattino”.