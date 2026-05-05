Dove vive Valeria Marini: l'attico "stellare" con vista su Roma

Valeria Marini è riuscita a trasformare il suo appartamento nel cuore di Roma in un vero e proprio gioiello che rispecchia la sua personalità

Showgirl e attrice di grande fascino, Valeria Marini è diventata ben presto una delle dive italiane per eccellenza, con il suo stile iconico e un’eleganza non scontata. Da tanti anni vive a Roma, città in cui è nata e dove è tornata che era già una giovane donna: è qui, nel cuore pulsante della capitale, che un po’ di tempo fa ha acquistato il suo appartamento, a dir poco “stellare”. Si tratta di un super attico situato in una delle zone più esclusive della città, che l’attrice ha saputo trasformare nel suo rifugio principesco – con vista mozzafiato. Scopriamo qualcosa in più.

Dove si trova la casa di Valeria Marini a Roma

Valeria Marini è nata a Roma, ma era ancora molto piccola quando si è trasferita a Cagliari, città d’origine di sua madre, a seguito della separazione dei genitori. È proprio in Sardegna che ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, accanto ad un ancora pressoché sconosciuto Lorenzo Cherubini – in arte Jovanotti. Tornata nella capitale per concludere gli studi, si è fatta pian piano spazio a teatro e in televisione, riuscendo a farsi notare da Pier Francesco Pingitore. Quest’ultimo l’ha voluta come primadonna del Bagaglino, dando il via ad una carriera di incredibile successo. Era il 1993, e da quel momento la Marini è diventata una vera e propria diva, dividendosi tra tv, cinema e teatro – per non parlare dei suoi più recenti tentativi in ambito musicale.

Conosciuta a livello internazionale come un’icona italiana, la showgirl non ha mai più lasciato la sua amata Roma. Sebbene abbia avuto anche un pied-a-terre a Milano, messo in vendita ad una cifra stratosferica, è nella capitale che, nel 2015, ha acquistato un attico meraviglioso in uno dei quartieri più eleganti ed esclusivi: come riporta “Il Messaggero”, la Marini ha scelto un appartamento in piazza di Spagna, nel cuore del centro storico. Situato in un palazzo di grande prestigio, offre una vista mozzafiato sulla città. E gli interni? Tutto parla di Valeria Marini, una donna dalla personalità esplosiva che si rispecchia perfettamente nei dettagli più curati dell’arredamento.

I dettagli dell’appartamento di Valeria Marini

L’attico in cui vive Valeria Marini è lo specchio della sua eleganza, ma anche della sua prorompente personalità. Gli spazi sono ampi e luminosi, con grandi vetrate che fanno entrare la luce naturale: le pareti chiare, gli specchi e i marmi esaltano la brillantezza degli ambienti, con un tocco glamour dato dai soffitti dorati. Ovunque, spiccano preziosi ricordi del grande cinema al femminile, dai ritratti delle più iconiche attrici internazionali (come Marilyn Monroe e Sophia Loren) ai ritagli di giornale incorniciati che parlano della sua carriera. Il living è arredato in stile contemporaneo, con pezzi vintage e decorazioni pop che rendono l’atmosfera più ricca e vivace.

Senza dubbio molto originale – e perfettamente in linea con lo stile della Marini – è la “Stanza della Principessa”: così recita la targa all’ingresso di quella che è la camera da letto padronale, un vero e proprio rifugio dorato con soffitto spiovente arricchito da decine di stelle. Al suo interno, oltre al letto, si trovano una grande vasca circolare e un’ampia toletta dove Valeria ama truccarsi e prendersi cura di sé. Non può mancare un prezioso guardaroba, che racchiude l’immensa collezione di abiti da sera e di scarpe dal tacco vertiginoso che la showgirl esibisce ogni volta che esce di casa. Infine, la terrazza panoramica: da qui si gode di una vista unica su piazza di Spagna, con la sua fontana della Barcaccia e l’iconica scalinata di Trinità dei Monti.