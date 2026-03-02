Stefano De Martino, che condurrà il prossimo Festival di Sanremo 2027, si divide tra lavoro e vita privata: ecco dove sono le sue abitazioni

Prosegue inarrestabile l’ascesa di Stefano De Martino come personaggio televisivo, nei panni di conduttore: dopo il successo di “Affari Tuoi”, arriva per lui una proposta incredibile. Sul palco del Festival di Sanremo 2026, il presentatore Carlo Conti ha annunciato il passaggio di testimone, rivelando che il prossimo anno sarà proprio De Martino a condurre e ad assumere la direzione artistica della kermesse. Si aggiunge quindi un nuovo impegno alla sua già notevole agenda lavorativa. Ed è proprio per questo motivo che Stefano si divide tra alcune delle città italiane che ha maggiormente nel cuore. Ecco dove abita il conduttore napoletano.

La casa di Stefano De Martino a Milano

Ormai da tempo, Stefano De Martino vive a Milano: è qui che la sua carriera è decollata, e ormai i suoi affetti (in primis suo figlio Santiago, avuto con Belen Rodriguez) lo legano profondamente alla città lombarda. Lo scorso febbraio 2025, il conduttore aveva mostrato alcune immagini sui social che lo vedevano impegnato in un trasloco. Lasciato l’appartamento in cui abitava da tempo, Stefano ha affittato un’altra casa in pieno centro città, i cui interni sta pian piano svelando attraverso le foto che condivide con i suoi follower.

Ampi locali molto luminosi, colori scuri per l’arredamento e dettagli scenografici, come un incantevole pianoforte nero in soggiorno e opere d’arte appese alle pareti: Stefano De Martino, seppur in affitto, non ha lasciato nulla al caso e si è circondato di tutto ciò che lo fa sentire a proprio agio. È qui, dunque, che lo showman torna ogni fine settimana – o semplicemente quando il lavoro glielo consente – per poter trascorrere del tempo con il figlio. Ma gli impegni lo conducono spesso altrove, ed è per questo che De Martino ha altre due case in cui alloggia al bisogno.

Stefano De Martino e le case a Roma e a Posillipo

Se il prossimo anno Stefano De Martino sarà impegnato sul palco del Festival di Sanremo, al momento la sua attenzione è interamente dedicata ad “Affari Tuoi”, il game show di Rai1 – nonché alla sua ultima edizione di “Stasera tutto è possibile”, in onda su Rai2 a partire dal 4 marzo 2026. Il primo programma viene registrato a Roma, dove il conduttore vive abitualmente: la casa che ha scelto è un appartamento in affitto nel quartiere Prati, una delle zone residenziali più eleganti della capitale.

Non sono molti i dettagli che Stefano De Martino ha svelato, essendo questa la sua abitazione “da appoggio”, dove vive nei giorni in cui deve registrare le puntate di “Affari Tuoi”. Si tratta comunque di un appartamento piuttosto ampio e luminoso, ben arredato con mobili dalle linee moderne e minimal: tutto è molto pratico e funzionale, ma forse poco personale. D’altra parte, il conduttore scappa ogni volta che ne ha la possibilità, andando a Milano da suo figlio o nella città in cui affonda le sue radici: Napoli.

È qui, nell’incantevole quartiere di Posillipo, che Stefano ha acquistato la sua villa – l’unica davvero di proprietà, essendo le altre abitazioni in affitto. Lontana dal caos quotidiano e dagli impegni lavorativi, è un’oasi di pace e tranquillità: meravigliosa la vista sul Golfo di Napoli, che si può ammirare dalla terrazza o dalle ampie vetrate della zona living, e il parco che circonda la casa è perfetto da vivere durante la bella stagione. Gli interni sono luminosi e caratterizzati dai colori chiari, con un arredamento dallo stile contemporaneo.