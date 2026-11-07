Dove vive Stefano Accorsi: il nido d'amore con Bianca Vitali

Trasferitosi a Milano ormai da diversi anni, Stefano Accorsi vive in un bell'appartamento assieme a Bianca Vitali e ai loro figli: ecco dove si trova

Nato a Bologna, vissuto a Parigi e infine tornato in Italia, dove oggi risiede stabilmente: Stefano Accorsi ha viaggiato molto, sia per motivi professionali che puramente personali, ma ormai ha trovato la sua stabilità a Milano. Qui ha acquistato un appartamento elegante e arredato con molta cura, in cui vive assieme alla moglie Bianca Vitali e ai loro figli – con qualche “incursione” dai due ragazzi nati dalla sua precedente relazione, che nella loro quotidianità abitano all’estero. Scopriamo dove si trova la casa di Stefano Accorsi.

La casa di Stefano Accorsi e Bianca Vitali a Milano

Stefano Accorsi è nato a Bologna ed è cresciuto a poca distanza, nel piccolo comune di Budrio, tornando in città soltanto per gli studi. Qui, nel capoluogo emiliano, ha frequentato la Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone e ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, dando il via ad una brillante carriera nella recitazione. Oggi è conosciuto come uno dei più importanti attori italiani, con all’attivo decine di film (alcuni di rilievo internazionale) e svariati premi di grande prestigio.

Per un certo periodo di tempo, Accorsi ha vissuto a Parigi e ha lavorato ad alcune produzioni francesi, soprattutto per via della sua relazione decennale con l’attrice e modella Laetitia Casta. Poi è tornato in Italia e, seguendo i suoi impegni professionali, si è stabilito a Milano. Pur essendo molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata, qualche dettaglio emerge dai social e dalle interviste che l’attore ha rilasciato nel corso degli anni. Come rivela “DiLei”, oggi Stefano Accorsi abita in un appartamento situato nel quartiere di Porta Lodovica, nella zona meridionale della città: si tratta di un ottimo compromesso tra vicinanza al centro, comodità ai servizi e tranquillità.

Stefano ha creato il suo nido d’amore assieme alla splendida modella Bianca Vitali, che è diventata sua moglie nel 2015 – i due si sono sposati a Borgonovo Val Tidone, pittoresco borgo in provincia di Piacenza. La loro famiglia si è presto allargata: nel 2017 è nato il primogenito Lorenzo, seguito da Alberto tre anni dopo e dal piccolissimo Davide, arrivato nell’estate del 2026. La casa di Milano è inoltre molto frequentata dai figli che Accorsi ha avuto dalla sua precedente relazione con la Casta: Orlando, classe 2006, vi ha vissuto per un periodo mentre studiava nel capoluogo lombardo, mentre la sorella più piccola Athena viene a trovare spesso il papà.

I dettagli dell’appartamento di Stefano Accorsi

Sia Stefano Accorsi che sua moglie Bianca Vitali sono molto riservati e non amano mettere in mostra la loro sfera più intima. Sono dunque pochissime le informazioni trapelate via social in merito alla casa in cui vivono: solo qualche foto qua e là condivise su Instagram – principalmente dall’attore – ci permettono di catturare alcuni dettagli. Si notano ampi spazi arredati in maniera semplice e moderna, con pavimenti in legno chiaro e tonalità neutre che donano luce all’ambiente. Non manca una stanza adibita a palestra, nonché numerosi angoli destinati ai loro fedeli compagni a quattro zampe, spesso i veri protagonisti di questi piccoli scorci di vita quotidiana.