Dove vive Sofia Goggia, la campionessa italiana dello sci e vincitrice della Coppa del Mondo di SuperG per la stagione invernale 2025/2026

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Nata a Bergamo il 15 novembre 1992, Sofia Goggia è diventata una delle protagoniste assolute della discesa libera a livello mondiale. La sua carriera è costellata di successi prestigiosi. Il momento più iconico resta la medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi invernali nel 2018 in Corea del Sud, dove ha trionfato nella discesa libera. A questo risultato si aggiungono numerose vittorie in Coppa del Mondo. Ma ciò che distingue davvero Sofia Goggia non è solo la bravura negli sci ma anche la sua incredibile capacità di rialzarsi dopo gli infortuni. Ottima testimonianza di questo è la medaglia d’argento conquistata alle Olimpiadi di Pechino 2022, arrivata dopo un recupero da un infortunio al ginocchio. Impegnata tra la preparazione atletica, gli allenamenti e gli studi, vediamo dove vive ora Sofia Goggia.

Dove vive oggi Sofia Goggia

Nonostante la fama internazionale e i continui viaggi tra allenamenti e competizioni, Sofia Goggia ha sempre mantenuto un legame profondo con le sue origini bergamasche. Cresciuta tra la città di Bergamo e la suggestiva Valle di Astino, la sciatrice ha spesso raccontato quanto il contatto con la natura e la tranquillità di questi luoghi siano per lei importanti. Negli ultimi anni, però, la campionessa ha scelto di spostarsi da Bergamo. Oggi vive principalmente a Verona, città che è diventata il suo punto di riferimento.

In particolare, la Goggia ha deciso di stabilirsi, insieme al suo cane Belle, nella zona di Parona sulle colline veronesi. Si tratta di un’area tranquilla, immersa nel verde e circondata da vigneti. La scelta di Verona, però, sembra non essere stata casuale. La città ospita, infatti, il centro Magnitudo Training, dove la campionessa si allena regolarmente sotto la guida del preparatore atletico Flavio Di Giorgio. Questo centro è stato fondamentale soprattutto nel percorso di recupero che l’ha portata a competere alle Olimpiadi di Pechino 2022 dopo un infortunio molto grave.

Allenamenti intensi, riabilitazione e preparazione fisica fanno parte della sua routine quotidiana quando non è sulle piste. Accanto allo sport, Sofia Goggia coltiva anche un percorso universitario. È, infatti, iscritta all’università LUISS di Roma, dove studia Scienze Politiche e nel dicembre 2025, come da lei raccontato su Instagram ha dato l’ultimo esame.

La carriera di Sofia Goggia tra successi e sfide

La carriera di Sofia Goggia è caratterizzata da diverse medaglie e riconoscimenti. Dopo gli esordi nelle competizioni giovanili, la Goggia ha iniziato a collezionare podi e vittorie in Coppa del Mondo. La sua specialità è la discesa libera, ma nel corso degli anni ha dimostrato grande versatilità anche in SuperG e combinata. La stagione 2017-2018 ha rappresentato la consacrazione definitiva dato che oltre all’oro olimpico, ha conquistato la Coppa del Mondo di discesa libera, diventando la prima italiana a riuscirci.

Negli anni successivi, Sofia ha continuato a dominare la scena, vincendo più Coppe di specialità e confermandosi tra le migliori sciatrici italiane insieme a Federica Brignone. La sua carriera, però, è stata segnata anche da numerosi infortuni, spesso gravi. Questi non l’hanno mai fermata definitivamente. Ogni ritorno, dopo percorsi di riabilitazione, è stato accompagnato da risultati straordinari.

Ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, Sofia Goggia è riuscita ancora a salire sul podio. La campionessa ha, infatti, conquistato una medaglia di bronzo nella discesa libera, la disciplina che più di tutte rappresenta la sua carriera. Dopo le olimpiadi la Goggia è riuscita a vincere anche la Coppa del Mondo di SuperG per la stagione invernale 2025/2026.