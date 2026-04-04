Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, abita ormai da qualche anno in una splendida villa a Portofino, con vista sul mare: scopriamola insieme

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Silvia Toffanin, regina indiscussa del sabato pomeriggio, è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Guida ormai da ben 20 anni il talk show “Verissimo”, in onda su Canale 5, portando in studio tantissimi vip e storie in grado di commuovere il pubblico. Nella sua vita privata, invece, è davvero molto riservata: storica compagna di Pier Silvio Berlusconi, ha da lui avuto due figli ed è sempre stata molto attenta a tenere i suoi affetti lontani dalle luci dei riflettori. Dove vive assieme alla sua famiglia? Scopriamo insieme la villa da sogno, situata in una delle località balneari più esclusive d’Italia, in cui abita da qualche anno.

Dove vive oggi Silvia Toffanin

Classe 1979, Silvia Toffanin è nata a Marostica, piccola cittadina veneta in provincia di Vicenza: qui è cresciuta, frequentando le scuole nella vicina Bassano del Grappa e iniziando, ancora giovanissima, la sua carriera da modella. Dopo aver partecipato a Miss Italia 1997, ha deciso di trasferirsi a Roma per sfruttare alcune occasioni professionali che le hanno permesso di raggiungere il successo nel mondo dello spettacolo: gli esordi come letterina a “Passaparola” le hanno aperto la strada verso la conduzione di “Verissimo”, al cui timone è arrivata nel 2006. Nel frattempo, ha anche trovato l’amore.

Dal 2002, la Toffanin è sentimentalmente legata a Pier Silvio Berlusconi, imprenditore milanese e secondogenito di Silvio Berlusconi, oggi presidente – tra le altre cose – della società che gestisce Mediaset. La coppia, che ha due figli, ha vissuto per molto tempo in Liguria, e più precisamente presso il Castello di Paraggi: una dimora di gran lusso incastonata nel verde, ben riparata da sguardi indiscreti. Silvia e il suo compagno, infatti, hanno sempre voluto proteggere la loro famiglia dalle luci dei riflettori, tenendosi alla larga dal gossip. E anche se da qualche anno la conduttrice si è trasferita, ancora una volta la scelta è ricaduta su una meravigliosa villa distante dal caos cittadino.

Silvia Toffanin e la villa extra lusso a Portofino

Nel 2022, Pier Silvio Berlusconi ha acquistato Villa San Sebastiano (per una cifra che, si vocifera, si attesti attorno ai 20 milioni di euro): si tratta di una dimora storica affacciata sul Golfo del Tigullio, a due passi da Portofino, una delle località estive più esclusive di tutta la Liguria. Lui e la Toffanin vi si sono trasferiti nel 2025, dopo lunghi lavori di ristrutturazione. La proprietà è distribuita su oltre 1.300 metri quadri, comprendendo l’edificio principale dotato di 9 camere e 7 bagni, oltre ad un grande parco con piscina, un frutteto, un uliveto e un vigneto – oltre ad una splendida vista sul mare.

Null’altro si sa sulla splendida villa ligure, dal momento che Silvia Toffanin è estremamente riservata, tanto da non avere neanche un profilo social. Di certo, i lavori di ristrutturazione hanno reso ancor più confortevole e moderna l’abitazione, i cui interni erano già stati ampiamente trasformati negli anni ’70 grazie all’intervento dell’architetta Gae Aulenti. Una delle curiosità che maggiormente colpisce i fan della Toffanin riguarda la sua scelta di restare lontana da Milano, cuore nevralgico di Mediaset, con cui collabora da tanto tempo.

La conduttrice, che da anni ha deciso di dedicarsi principalmente alla famiglia, si reca una sola volta a settimana in città, per registrare le puntate di “Verissimo”. A questo rapido appuntamento meneghino si aggiungono, di volta in volta, le sue eventuali altre partecipazioni televisive, che tuttavia sono piuttosto rare. Il resto del tempo, Silvia vive nella sua lussuosa dimora di Portofino. Diversa è la situazione di Pier Silvio, che gli impegni lavorativi tengono lontano da casa: durante la settimana abita a Milano e raggiunge la famiglia in Liguria non appena possibile.