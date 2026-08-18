Dove vive Sergio Castellitto: le sue case tra Roma e la Toscana

L'attore e regista Sergio Castellitto ha un appartamento a Roma e un casolare immerso tra le colline toscane, dove vive con la moglie Margaret Mazzantini

Considerato uno dei nomi più importanti del cinema italiano, Sergio Castellitto è un famoso attore, regista e sceneggiatore, pluripremiato per alcuni dei suoi migliori film. È sposato da tanti anni con la scrittrice Margaret Mazzantini, da cui ha avuto quattro figli. E nella sua vita privata è sempre stato molto riservato, preferendo mantenere la propria privacy quando è lontano dalle luci dei riflettori. Scopriamo dove abita Sergio Castellitto con la sua famiglia.

Sergio Castellitto e la casa a Roma

Nato e cresciuto a Roma, è qui che Sergio Castellitto ha mosso i suoi primi passi nel mondo della recitazione, mantenendo sempre un forte legame con la capitale. Dopo aver frequentato – senza averla portata a termine – l’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico”, si è dedicato al teatro sin dagli anni ’70 e ha avuto modo di lavorare con alcuni dei registi più importanti dell’epoca. Qualche anno dopo ha fatto il suo debutto al cinema, prendendo parte ad alcune pellicole di grande importanza nel panorama italiano. Come regista, Sergio Castellitto ha portato sul grande schermo diverse trasposizioni dei romanzi di sua moglie, Margaret Mazzantini.

Castellitto è sposato con la scrittrice ormai dal lontano 1987, e la coppia ha avuto quattro figli: Pietro (che ha seguito le orme del padre nel mondo del cinema), Maria, Anna e Cesare. Dove vive il regista assieme alla sua famiglia? Come già anticipato, Sergio ha mantenuto un profondo legame con la città di Roma, dove possiede un villino molto elegante in uno dei quartieri più prestigiosi della capitale: si trova infatti ai Parioli, zona raffinata e ben servita, da dove si possono raggiungere facilmente gli studi cinematografici. Secondo quanto riporta “Il Foglio”, la splendida residenza è da sempre il fulcro della famiglia Castellitto e le sue porte sono aperte anche per i figli – ormai cresciuti – che hanno già abbandonato il nido.

Il casolare in Toscana di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini

Se non ci sono molte informazioni sulla casa che Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini hanno a Roma, la curiosità dei fan si concentra sull’altra residenza familiare, un vero e proprio rifugio creativo immerso nel verde. Si tratta di un antico casolare lontano dal traffico e dai rumori cittadini, situato nei pressi del borgo termale di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. Circondato dalle suggestive campagne toscane, il “buen retiro” della famiglia Castellitto è – come rivela “Idealista” – il luogo dove Sergio e sua moglie Margaret si ritirano quando sono in cerca di ispirazione.

I magnifici panorami delle colline senesi offrono non solo il massimo relax, ma anche molti spunti per i Castellitto. Non a caso, il regista ha ambientato qui alcuni dei suoi film più celebri, tra cui i film “Non ti muovere” – tratto dall’omonimo romanzo di sua moglie – e “La bellezza del somaro”. Da oltre 30 anni, Sergio Castellitto trascorre parte del suo tempo nel casolare di San Casciano dei Bagni, da solo o insieme alla sua famiglia. È ormai perfettamente inserito nel tessuto sociale locale, partecipando attivamente agli eventi culturali del luogo e considerandosi un cittadino d’adozione del piccolo borgo toscano.