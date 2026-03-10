Dove vive Samira Lui, star a La Ruota della Fortuna: la curiosità

Trasferitasi da molti anni a Milano, la splendida showgirl Samira Lui vive in un lussuoso appartamento assieme al fidanzato Luigi Punzo: ecco dove

Modella e showgirl di grande successo, Samira Lui è oggi una delle donne più amate della televisione italiana, grazie anche al ruolo di protagonista accanto a Gerry Scotti nel fortunato game show “La Ruota della Fortuna”. Sempre molto impegnata nel lavoro, Samira dedica grande attenzione anche alla sua vita privata e alla relazione con il fidanzato Luigi Punzo, con cui condivide gli spazi del suo appartamento milanese. Essendo molto riservata, la showgirl non ha mai rivelato molto sulla casa in cui vive: scopriamo qualcosa in più.

Dove si trova la casa “segreta” di Samira Lui

Nata e cresciuta tra le colline della provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia, la splendida Samira Lui ha avuto una carriera davvero notevole: dapprima l’esordio come modella, che l’ha portata anche alla finale di Miss Italia 2017, quindi il debutto in televisione. Si è fatta conoscere come una delle “professoresse” de “L’Eredità”, accanto a Flavio Insinna, e in seguito ha partecipato a “Tale e Quale Show” e al “Grande Fratello”. Ma il successo è arrivato con il ruolo di co-conduttrice de “La Ruota della Fortuna”, dove affianca Gerry Scotti.

Proprio a causa dei suoi numerosi impegni televisivi, Samira Lui ha lasciato il Friuli Venezia Giulia per trasferirsi a Milano, dove risiede ormai da molti anni. Ma sulla sua vita privata ha sempre mantenuto un rigoroso silenzio: la showgirl non ha rivelato dove abita, per far sì che la sua privacy venga davvero rispettata. Sappiamo, tuttavia, che Samira ha un appartamento nel cuore di Milano, che condivide con il suo fidanzato Luigi Punzo, imprenditore e modello napoletano. I due vivono insieme già da tempo, e la loro relazione sta andando a gonfie vele (tanto che si parla anche di matrimonio).

La casa in cui vivono Samira Lui e Luigi Punzo

Samira Lui e il fidanzato Luigi Punzo vivono dunque a Milano, in un appartamento su cui sono stati rivelati pochissimi dettagli. La showgirl, infatti, ha deciso di mantenere la privacy su quello che è il suo nido d’amore, tanto da non farne quasi cenno neanche sui social – a parte qualche piccolissima eccezione che ha permesso ai suoi fan di “entrare” nella sua sfera più intima. La casa di Samira è arredata in maniera semplice ed elegante, con colori neutri e luci calde, per creare un’atmosfera rilassante e accogliente. Gli spazi sono funzionali e non mancano alcuni angoli dedicati alle passioni della showgirl e del suo fidanzato.

Alle pareti, spiccano foto e ricordi di viaggi che Samira Lui e Luigi hanno condiviso in questi anni della loro avventurosa relazione, a riprova del forte legame che li unisce. Oltre questi pochi dettagli, la casa della splendida showgirl rimane un vero mistero per i fan: contrariamente alla maggior parte delle sue colleghe, Samira preferisce evitare foto social che mettono a nudo la sua abitazione, lasciando che rimanga il suo porto sicuro, al riparo dagli sguardi esterni. Per lei è infatti molto importante che la sua vita privata sia ben lontana dal mondo patinato dei social network e delle telecamere.