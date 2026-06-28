Dove vive Sabrina Ferilli: il super attico nel centro di Roma

Nata e cresciuta tra Roma e la provincia, Sabrina Ferilli non ha mai lasciato la sua città: scopriamo insieme dove si trova il suo splendido attico

Non solo attrice di grande successo, ma anche personaggio televisivo tra i più amati dal pubblico: Sabrina Ferilli conquista tutti con il suo fascino incredibile, una simpatia travolgente e quel tocco di “romanesco” che piace tantissimo. Roma è da sempre la sua città, dove è cresciuta e ha studiato, muovendo poi i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ancora oggi vi abita, assieme al marito Flavio Cattaneo: scopriamo insieme tutti i segreti del suo super attico nel cuore della capitale, con la vista mozzafiato che lo contraddistingue.

Sabrina Ferilli e l’attico con vista a Roma

Nata a Roma e cresciuta tra la capitale e Fiano Romano, piccolo comune di provincia, Sabrina Ferilli è senza dubbio una delle donne più belle e affascinanti della televisione italiana. Dopo aver esordito in qualche ruolo secondario al cinema, nel giro di pochi anni è arrivato il successo: ha lavorato come attrice in numerosi film (tra cui il premio Oscar “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino), ha preso parte a diverse serie tv ed è poi approdata in teatro, conquistando il pubblico. Da parecchi anni, la Ferilli è anche uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo, soprattutto nel suo ruolo di giurata a “Tu si que vales”.

Presenza travolgente in televisione, Sabrina Ferilli è invece piuttosto riservata per quel che riguarda la sua vita privata. Da anni è sposata con il manager Flavio Cattaneo, con cui è convolata a nozze in gran segreto, e insieme a lui vive nel cuore di Roma. L’attrice, come rivela “Idealista”, ha un meraviglioso attico nel quartiere Prati, una delle zone più prestigiose ed esclusive della capitale, ad un passo dai principali monumenti storici e dal Vaticano – su cui ha una splendida vista. Ma com’è la casa in cui abita Sabrina Ferilli? Qualche indizio arriva dalle foto che lei stessa condivide sui social, dalle quali si intravedono dettagli del suo attico lussuoso.

Tutti i segreti della casa di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli vive in un bell’attico a Roma: la sua casa rispecchia perfettamente la personalità elegante e raffinata dell’attrice, come riporta “Leggo”. Gli spazi ampi e ben illuminati sono impreziositi da un delicato parquet scuro e da pareti dai colori neutri, che rendono l’ambiente caldo e accogliente. L’arredamento segue uno stile classico, dove a dominare sono il legno e i tessuti: in ogni stanza ci sono elementi di design e opere d’arte che ravvivano l’atmosfera. Una delle zone preferite dalla Ferilli è sicuramente la cucina, dove spiccano mobili dal colore scuro e piastrelle di tonalità vivaci. L’attrice ama stare ai fornelli e organizzare cene con i propri amici.

Ma l’angolo più bello della casa è la terrazza panoramica, che offre una vista impareggiabile sulla città di Roma. È qui che la Ferilli adora trascorrere il suo tempo in pieno relax, prendendosi cura della piccola oasi verde che ha ricreato in questo spazio all’aria aperta. Ammirando i tetti della capitale, Sabrina si dedica ai fiori e alle piante da frutto che crescono rigogliosi, donando alla terrazza un’atmosfera suggestiva: è l’ideale per condividere il tempo con gli amici o semplicemente per rilassarsi al sole.