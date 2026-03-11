Dove vive Rose Villain: il cuore della cantante diviso a metà tra Milano e New York, tra la zona di Porta Venezia e il quartiere del Greenwich Village

Con due partecipazioni al Festival di Sanremo, tre album in studio e svariati dischi di platino, Rose Villain è una delle voci più influenti del panorama musicale italiano: negli ultimi anni ha sfornato hit a ripetizione, conquistando un pubblico sempre più ampio. Nata a Milano, ha vissuto a lungo negli Stati Uniti d’America, prima a Los Angeles e poi a New York, città in cui vive con il marito Sixpm, dividendosi tra l’Italia e gli Usa.

Dove vive Rose Villain: la casa di Milano a Porta Venezia

Tra un tour e l’altro, tra impegni discografici e campagne pubblicitarie, la vita di Rose Villain si divide tra la casa di New York e quella di Milano: la cantante, quando si trova nel Capoluogo lombardo, risiede in un’abitazione situata a Porta Venezia, zona famosa per il suo stile liberty, tipico dei quartieri dell’alta borghesia del primo Novecento.

Presente nella classifica dei quartieri più cool al mondo, Porta Venezia è una zona centrale e ben collegata al resto della città: a pochi passi ci sono i Giardini Indro Montanelli, Civico Planetario Ulrico Hoepli, il Museo Civico di Storia Naturale e il PAC, il Padiglione d’Arte Contemporanea. Una zona che offre i vantaggi di una posizione strategica centrale insieme al fascino storico di palazzi eleganti e un’atmosfera multiculturale e dinamica.

Porta Venezia è anche uno dei quartieri dei cantanti di Milano più amati dalla Generazione Z: la rapper Myss Keta le ha dedicato una canzone, intitolata proprio ‘Le ragazze di Porta Venezia’, in cui esalta lo spirito del quartiere milanese dove convivono liberamente le culture e le generazioni più diverse. Nel video della canzone compaiono diversi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, da Elodie a Paola Iezzi, passando per Noemi e Victoria Cabello.

New York, la casa di Rose Villain al Greenwich Villain

Pur essendo milanese di nascita, Rose Villain ha vissuto diversi anni negli Stati Uniti, in primis a Los Angeles, dove si è diplomata presso il conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood – con specializzazione in musica Rock – e ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, iniziando a cantare un una cover band punk rock chiamata ‘The Villains’.

Dalla West Coast, Rose Villain si è poi trasferita a Est, scegliendo New York: nella Grande Mela ha completato gli studi in arti teatrali e musicali a Broadway e ha conosciuto il produttore italiano Andrea Ferrara, in arte Sixpm, che ha sposato nel 2022.

I due vivono al Greenwich Village, quartiere che si trova nel cuore di Manhattan: una zona caratterizzata da strade strette, viali alberati e case in mattoni rossi che di notte diventa il centro pulsante della vita notturna. In base alle foto pubblicate negli anni sui vari social network, sono emersi alcuni particolari dell’abitazione di Rose Villain a New York, come il design moderno con tocchi vintage, e una grande presenza del legno, nei soffitti e nei mobili.

Inserita nella classifica degli artisti più ascoltati in Italia su Spotify nel 2025, Rose Villain ha all’attivo tre album, intitolati ‘Radio Gotham’, ‘Radio Sakura’ e ‘Radio Vega’ e due partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 2024 con il brano ‘Click boom!’ e l’anno successivo con ‘Fuorilegge’.