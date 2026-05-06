Dove vive Rosario Fiorello: la casa a Roma e le altre in Italia

Showman tra i più amati dal pubblico, Rosario Fiorello ha un piccolo impero immobiliare in Italia: scopriamo dove vive abitualmente e quali sono le sue case

Dagli esordi come animatore nei villaggi turistici fino al successo in radio e, negli anni seguenti, finalmente l’approdo anche in televisione: Rosario Fiorello è senza alcun dubbio uno degli showman più amati dal pubblico, con la sua energia travolgente e un’ironia che non lascia scampo. Impegnatissimo sul fronte professionale, è invece molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata. Non è però difficile carpire alcuni dettagli curiosi: sapevate che Fiorello ha diverse case sparse in tutta Italia? Un piccolo impero immobiliare che ama godersi con la sua famiglia. Scopriamo qualcosa in più.

Dove si trova la casa di Rosario Fiorello a Roma

Nato e cresciuto a Catania, sin da bambino Rosario Tindaro Fiorello ha mostrato una personalità vivace e una spiccata capacità di intrattenere le persone. Così, ancora giovanissimo ha iniziato a lavorare presso un villaggio turistico, e nel giro di poco tempo è diventato uno degli animatori più richiesti in Italia – e non solo. I suoi spettacoli hanno cominciato ad attirare un grande pubblico, tanto che Fiorello (convinto che farsi chiamare con il suo solo cognome fosse più adeguato per il mondo dell’intrattenimento) si è cimentato anche con numerose apparizioni in locali famosi. Poi, l’approdo in radio che ha cambiato letteralmente le carte in tavola.

Da quel momento, Fiorello ha collaborato con nomi dello spettacolo che sarebbero diventati presto tra i più celebri in Italia, tra cui Jovanotti, Amadeus, Gerry Scotti e Mauro Baldini. La sua carriera non ha bisogno di altre presentazioni: oggi lo showman vanta un curriculum davvero ricco, tra programmi radiofonici e televisivi, spettacoli teatrali, singoli musicali e naturalmente le sue storiche presenze al Festival di Sanremo. Esuberante sul palco, Fiorello è invece molto riservato nella sua vita privata. Da tanti anni è sposato con Susanna Biondo, da cui ha avuto la figlia Angelica: sua moglie ha anche un’altra figlia più grande, Olivia, nata dalla sua precedente relazione.

Fiorello ha scelto la città di Roma come luogo in cui vivere con la famiglia, lasciando così la sua amata Sicilia. Come rivela “Idealista”, il comico possiede un appartamento situato nel quartiere Flaminio, uno dei più prestigiosi ed esclusivi della capitale, molto vicino al centro storico. Dai suoi profili social non emergono dettagli sulla casa in cui abita, perché ama tenere la sua sfera più intima lontano da sguardi indiscreti. Ma è ben noto che lo showman ha altre proprietà immobiliari a Roma, tra cui una splendida villa alla Camilluccia – dove vive anche Milly Carlucci – e un appartamento nei pressi di Viale Mazzini, vicino alla storica sede della Rai.

Tutte le case di Rosario Fiorello da Venezia alla Sardegna

Ma non è finita qui: Fiorello si è costruito un notevole patrimonio immobiliare in tutta Italia, acquistando case e appartamenti che utilizza per le vacanze o, certe occasioni, per motivi professionali. Lo showman ha una proprietà a Milano, nella storica via Alberto da Giussano, a pochi passi da CityLife. Si tratta di un appartamento all’interno di un prestigioso palazzo, che Fiorello usa soprattutto quando i suoi impegni lo portano nel capoluogo lombardo. Spicca poi una meravigliosa casa a Venezia, in zona San Polo: si trova nel cuore della città ed è un vero gioiellino.

Per quanto riguarda i luoghi di villeggiatura, Fiorello ha scelto una soluzione sia per la montagna che per il mare. A quanto pare, il comico avrebbe una villa a Cortina d’Ampezzo, dalla quale si gode di una splendida vista del Monte Cristallo, una delle vette più belle delle Dolomiti. Per la stagione estiva, invece, niente Sicilia: la sua casa vacanze si trova a Santa Margherita di Pula, una delle più rinomate località balneari della Sardegna, nei pressi del Forte Village Resort che in passato ha fatto da sfondo a Temptation Island.