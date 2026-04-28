Dove vive Romina Power: la casa a Roma e la tenuta in Puglia

Romina Power ha un appartamento a Roma, ma è anche profondamente legata alla Puglia, dove ha una splendida tenuta: scopriamo insieme dove vive

Il nome di Romina Power resterà per sempre – almeno nell’immaginario collettivo – legato a quello di Al Bano Carrisi, suo storico compagno sia nella vita privata che sul palco. Insieme, la coppia artistica ha fatto sognare l’Italia intera per decenni, fino all’addio che ha gettato i fan nello sconforto. Oggi, Romina Power si divide tra gli Stati Uniti e il nostro Paese, dove ha gran parte dei suoi affetti. In particolare, possiede un bell’appartamento a Roma e una masseria lontana dal caos cittadino, nella sua amata Puglia. Scopriamo qualcosa in più.

Dove si trova la tenuta in Puglia di Romina Power

Nata a Los Angeles da papà Tyrone e mamma Linda, sin da giovanissima Romina Power ha frequentato una scena culturale molto variegata. Dopo aver trascorso i suoi primi anni negli Stati Uniti, alla morte del padre ha trascorso del tempo in Messico dalla nonna materna, per poi trasferirsi con la famiglia in Italia. In seguito, ha avuto modo di studiare a Londra e, ben presto, di debuttare nel mondo dello spettacolo. È tuttavia a Roma, città da cui il papà ha tratto ispirazione nel scegliere il suo nome, che Romina ha incontrato Al Bano Carrisi e se ne è innamorata.

Il sodalizio – artistico e non solo – tra i due è durato molto a lungo, regalando all’Italia intera (e anche in diversi Paesi all’estero) una scia di successi musicali che ancora oggi trova grande riscontro tra il pubblico. Dal matrimonio tra Al Bano e Romina sono nati quattro figli: Ylenia (scomparsa in circostanze misteriose nel 1993), Yari, Cristel e Romina Jr. Jolanda. Per tanti anni, la famiglia ha vissuto in armonia presso la tenuta di Cellino San Marco, storicamente appartenuta ai Carrisi. Qui si trova un’immensa proprietà situata nell’entroterra di Brindisi, nel cuore del Salento. Ma da quando Romina Power e Al Bano si sono detti addio, la cantante ha voltato pagina e ha lasciato questo luogo da sogno nella sua amata Puglia.

Per lungo tempo si è parlato di una casetta che, sempre all’interno della Tenuta Carrisi, avrebbe ospitato Romina nei suoi soggiorni in Italia. L’artista, tuttavia, ha recentemente smentito in un’intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan, durante un episodio del podcast “Supernova” di gennaio 2026: “Abito in Puglia, ma non a Cellino San Marco. Mi sono innamorata di quella terra. Io amo tutto della Puglia. Amo la luminosità nel cielo […]. Poi il mare, le spiagge. Quando mi sono trasferita lì all’inizio degli anni ’70, anche in pieno agosto non c’era nessuno sulle spiagge ed erano bellissime, con le dune e il mare pulito, trasparente. La gente gentile, il cibo buono… cos’altro potevo desiderare dalla vita? Era bellissimo, poi vivevo in piena campagna, vicino a questo bosco che adoravo”.

Oggi, dunque, Romina Power ha una tenuta in Puglia dove ama trascorrere il suo tempo libero. Amando molto la sua privacy, tuttavia, non ha mai raccontato nel dettaglio la sua casa salentina, mostrandola solo in qualche rara foto su Instagram. Secondo alcune fonti locali, come ad esempio “LeccePrima”, si troverebbe nel ridente borgo di Melendugno: qui, in provincia di Lecce, la cantante avrebbe acquistato un’antica masseria oggi rimessa a nuovo. Inoltre, a riprova dell’amore che prova per questa terra, la Power è spesso impegnata in iniziative di volontariato che la coinvolgono con la popolazione di Melendugno e di altre piccole realtà locali.

L’appartamento di Romina Power a Roma

Oltre alla tenuta pugliese, un vero e proprio “buen retiro” dove trovare pace e tranquillità, Romina Power ha un appartamento a Roma. Come riporta “DailyBest”, la cantante ha trovato la sua base ufficiale a Trastevere, uno dei quartieri storici della capitale, vicino a sua figlia Romina Jr. La casa, come si evince dalle foto social che lei stessa pubblica, è grande e molto luminosa, con le pareti bianche e colori vivaci nei dettagli dell’arredamento, rispecchiando la personalità eclettica e al tempo stesso elegante della Power.