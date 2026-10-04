Dove vive Roberto Benigni: la villa a Roma e l'impero immobiliare

Toscano di nascita, Roberto Benigni vive ormai da molti anni a Roma e si è costruito un vero e proprio impero immobiliare: ecco tutte le sue case

Non è soltanto un attore comico irriverente dalla parlantina irresistibile, ma un artista a tutto tondo: Roberto Benigni è tra le personalità italiane più famose al mondo, che vanta grandissimi successi cinematografici e una lunga serie di premi internazionali – tra cui il prestigioso Oscar per il film “La vita è bella”. Sebbene il suo accento tradisca senza alcun dubbio le origini fiorentine, ormai da molto tempo Benigni ha lasciato la sua terra natia. Da anni vive infatti a Roma, in una splendida villa che custodisce il suo tesoro più prezioso: l’amore per la moglie Nicoletta Braschi. Inoltre, l’attore possiede molte altre proprietà immobiliari in tutta Italia.

La villa di Roberto Benigni a Roma

Nato nella minuscola frazione di Manciano La Misericordia, nel borgo di Castiglion Fiorentino (prov. di Arezzo), Roberto Benigni è cresciuto in Toscana. Si è trasferito con la famiglia a Prato, quando era ancora un bambino, e qui si trova ancora la casa dei suoi genitori, nella frazione di Vergaio. La Toscana non ha fatto solamente da sfondo ai suoi esordi nel mondo del cinema, ma è pure l’ambientazione della maggior parte dei film ai quali ha lavorato – dapprima come attore e in seguito anche come regista.

Ma già da molto tempo Benigni ha lasciato la sua casa: proprio per motivi professionali, l’attore ha scelto la città di Roma come luogo in cui stabilirsi. Nella capitale vive assieme a Nicoletta Braschi, la donna che gli ha fatto perdere la testa negli anni ’90 – e che è dall’epoca la sua musa. I due sono convolati a nozze nel 1991 e rappresentano una delle coppie più solide nel panorama cinematografico italiano, in un sodalizio che va ben oltre il set. Dove si trova la loro casa? La splendida villa di Roberto Benigni è situata nel centro storico, proprio all’inizio di Via Appia.

Secondo quanto riporta il “Mattino”, l’attore avrebbe una bellissima proprietà di gran pregio nelle vicinanze delle Terme di Caracalla, nella zona di San Saba. Il quartiere, elegante e prestigioso, ospita alcune note residenze appartenute a personaggi molto famosi, tra cui la villa in cui abitò Alberto Sordi fino alla sua morte (oggi trasformata in una casa museo dedicata al grande attore romano). Roberto Benigni e Nicoletta Braschi hanno sempre tenuto molto alla loro privacy, tanto da non aver mai diffuso foto della loro incantevole dimora. Ma la villa a Roma non è l’unica casa di proprietà della famiglia.

Le proprietà immobiliari di Roberto Benigni

Un’indagine condotta da “Dagospia” ormai alcuni anni fa ha portato alla luce il notevole patrimonio immobiliare di Roberto Benigni e di sua moglie Nicoletta. L’attore, che nel 2019 è stato eletto da Forbes come il più ricco d’Italia, ha investito parte dei suoi guadagni nel mattone: il suo “impero” consterebbe di 21 case e 20 terreni, principalmente in Toscana. C’è poi una meravigliosa villa in Sardegna, e più precisamente sulla piccola Isola di Santa Maria, nell’arcipelago della Maddalena. E, stando a quanto rivela il “Corriere della Sera”, Benigni ha acquistato anche una dimora a Forte dei Marmi, per trascorrere le sue vacanze in Versilia. La villa, composta da 10 stanze distribuite su due piani, si trova in Via Civitali, alla periferia della città.