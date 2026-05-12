Dove vive Roberto Baggio: il rifugio del Divin Codino nel verde

La leggenda del calcio ha deciso di ritirarsi a vita privata e concedersi i ritmi più lenti della natura: scopriamo insieme dove abita oggi Roberto Baggio.

Dopo aver fatto sognare milioni di italiani e aver scritto la storia del calcio, Roberto Baggio ha deciso di ritirarsi dal mondo sportivo per dedicarsi ad un’altra attività che gli ha permesso di ritrovare il contatto con la natura – e con la sua spiritualità. Il Divin Codino, leggenda del calcio italiano, ha così acquistato una tenuta tra le colline vicentine, dove si è trasferito ormai da parecchio tempo con la sua famiglia. E qui, seguendo ritmi più lenti, ha dato vita alla propria azienda agricola: scopriamo insieme dove vive Roberto Baggio.

Il borgo in cui vive Roberto Baggio in Veneto

Nato e cresciuto a Caldogno, piccolo paesino in provincia di Vicenza, Roberto Baggio ha mosso qui i suoi primi passi con le scarpette ai piedi, militando nella squadra locale. Nel giro di pochi anni, è diventato un grande campione: nonostante diversi infortuni abbiano messo a rischio la sua carriera, il Divin Codino – così è stato soprannominato, per la sua acconciatura – ha regalato ai tifosi alcune delle prestazioni sportive più celebri del calcio italiano. E, grazie al suo talento, ha girato tutta l’Italia per giocare nelle principali squadre di Serie A. Ma la sua terra natia è sempre rimasta nel suo cuore, tanto da esservi tornato non appena possibile, come rivela “Idealista”.

Roberto Baggio ha infatti scelto, una volta ritiratosi dal mondo del calcio, di andare a vivere alle porte di un grazioso borgo in Veneto, poco distante dal luogo in cui è nato. Si tratta di Altavilla Vicentina (prov. di Vicenza), il cui centro abitato si dipana ai piedi delle colline, in un luogo ricco di arte e cultura – nei dintorni si trovano le celebri Ville Palladiane, tra le architetture più famose in tutto il Nord Italia. Ed è proprio sulle colline che Baggio, assieme alla sua famiglia, vive ancora oggi, in una splendida villa incastonata nel verde. La sua è una vera e propria tenuta agricola, dove abita con la moglie Andreina Fabbi e i due figli maschi, Mattia e Leonardo – la figlia Valentina, ormai grande, si è trasferita all’estero da qualche anno.

La villa di Roberto Baggio immersa nella natura

La grande notorietà che Roberto Baggio ha vissuto in gioventù l’ha spinto, in età più avanzata, a cercare rifugio dall’occhio indiscreto delle telecamere. Ben poche persone, al di là della cerchia di amici e parenti, hanno avuto modo di varcare le soglie della sua casa, il luogo dove oggi vive la sua quotidianità scandita dai ritmi della natura. In un’intervista ad “Esquire”, che ha potuto sbirciare all’interno della villa immersa nel verde, il Divin Codino ha rivelato di aver trovato la sua serenità: “La maggior parte del mio tempo la passo qui. Penso sia naturale, perché sono stato via una vita e ora finalmente ho il tempo di godermi le cose”.

La tenuta in cui abita Roberto Baggio è circondata da un ampio prato e si incunea all’interno di un rigoglioso bosco, parte di proprietà dell’ex calciatore. La villa, realizzata in eleganti mattoncini, è dotata di tutti i comfort: gli spazi sono grandi e molto luminosi, impreziositi da vetrate che lasciano entrare la luce naturale, e ovunque ci sono dettagli curiosi che saltano subito all’occhio, come il tavolo da biliardo che campeggia in soggiorno e i complementi d’arredo in stile pop. La casa vanta anche una palestra ben attrezzata, che Baggio utilizza per tenersi in forma, e in giardino c’è una grande piscina. Tutt’intorno, l’orto di famiglia e gli animali che Roberto alleva personalmente, con grande soddisfazione.